EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Aumann meldet vorläufige Zahlen 2025, schlägt Dividende von 0,25 € je Aktie vor und erwartet für 2026 trotz Umsatzrückgang auf rund 160 Mio. € eine EBITDA-Marge von 6 bis 8 %



20.03.2026 / 09:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



Aumann meldet vorläufige Zahlen 2025, schlägt Dividende von 0,25 € je Aktie vor und erwartet für 2026 trotz Umsatzrückgang auf rund 160 Mio. € eine EBITDA-Marge von 6 bis 8 %



Beelen, 20. März 2026



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 204,0 Mio. € erzielt. Während der Umsatz gegenüber dem Vorjahr von 312,3 Mio. € um 34,7 % zurückging, reduzierte sich das EBITDA von 35,8 Mio. € um nur 21,2 % auf 28,2 Mio. €. Damit verbesserte sich die EBITDA-Marge von 11,5 % auf 13,8 %.



Der Auftragseingang verringerte sich von 200,1 Mio. € im Vorjahr um 26,3 % auf 147,5 Mio. €. In einem herausfordernden Marktumfeld der europäischen Automobilindustrie und angesichts anhaltender Investitionszurückhaltung sank der Auftragseingang im Segment E-mobility um 44,4 % auf 91,0 Mio. €. Das Segment Next Automation verzeichnete dagegen einen positiven Trend, was die strategische Neuausrichtung der Aumann in neue Wachstumsmärkte wie Clean Tech, Aerospace und Life Sciences unterstreicht. Der Auftragseingang stieg im Vorjahresvergleich um 35,3 % auf 56,5 Mio. €. Segmentübergreifend reduzierte sich der Auftragsbestand zum Jahresende um 33,6 % auf 122,2 Mio. €.



Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von rund 160 Mio. € bei einer weiterhin soliden EBITDA-Marge von 6 bis 8 %.



Der für den 12. Juni 2026 geplanten Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,25 € je Aktie auszuschütten. Auf Basis der derzeit 12.917.048 dividendenberechtigten Stückaktien entspricht dies einer Gesamtausschüttung von rund 3,2 Mio. €.



Zum 31. Dezember 2025 verfügte Aumann über liquide Mittel in Höhe von 152,8 Mio. €, was einem Anstieg von 7,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit einer Nettoliquidität von 148,1 Mio. € und einem Eigenkapital von 195,4 Mio. € verfügt das Unternehmen über eine starke finanzielle Basis für Unternehmenszukäufe und die fortschreitende Diversifizierung seiner Aktivitäten im Bereich Next Automation.



Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 31. März 2026 auf www.aumann.com veröffentlicht.





Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399



Ende der Insiderinformation



20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News