St. Gallen - Bei Raiffeisen Schweiz soll der frühere BKB-Chef Basil Heeb neuer Verwaltungsratspräsident werden. Der Verwaltungsrat der Genossenschaftsbank schlägt der Generalversammlung im Juni ausserdem drei weitere neue Mitglieder zur Wahl in das neunköpfige Gremium vor. Heeb soll als neuer Raiffeisen-Präsident Thomas Müller ablösen, der im vergangenen September seinen Rücktritt auf die kommende Generalversammlung hin angekündigt hatte. Heeb leitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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