Der Virologieforscher Assembly Biosciences blickt nach einem entscheidenden Jahr 2025 auf eine positive Zukunft. Im jüngsten Geschäftsbericht wird eine Ausweitung der Pipeline angedeutet. Es könnte eine Reihe von Überraschungen geben. Mein Biotech-Favorit sieht sich nach einem auch kurstechnisch herausragenden 2025 weiterhin hervorragend aufgestellt und verweist auf seine wissenschaftliche und finanzielle Stärke. CEO Jason Okazaki betont: Mit Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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