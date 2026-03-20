EQS-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

LUDWIG BECK - Konzernabschluss zum 31.12.2025



20.03.2026 / 11:10 CET/CEST

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LUDWIG BECK - Konzernabschluss zum 31.12.2025 München, 20. März 2026 - Der Münchner Modekonzern LUDWIG BECK (ISIN DE0005199905) sah sich im Jahr 2025 erneut mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Das Geschäftsjahr war geprägt von Streiks sowie innen- und außenpolitischen Unsicherheiten, die den stationären Handel erheblich belasteten. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen für Unternehmen und Verbraucher dämpften die Konsumlaune spürbar. Auch das traditionell umsatzstarke vierte Quartal - insbesondere das Weihnachtsgeschäft - blieb hinter den Erwartungen zurück, nicht zuletzt aufgrund der starken Konkurrenz durch den Onlinehandel und die massiven Effekte des Black Friday. Zusätzlich wurde das gesamte Weihnachtsgeschäft von einer aggressiven Preispolitik im Handel überschattet. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen gelang es dem Unternehmen, den Umsatz - wie bereits im Vorjahr - leicht zu steigern. Umsatzentwicklung Im Geschäftsjahr 2025 erzielte LUDWIG BECK einen Bruttoumsatz von 88,0 Mio. € und lag damit 0,9 % über dem Vorjahr mit 87,2 Mio. €, während der stationäre Textileinzelhandel einen Umsatzrückgang von -4 % verzeichnen musste. Das Online-Geschäft von LUDWIG BECK bewegte sich auf Vorjahresniveau.

Ergebnissituation Resultierend aus der Umsatzentwicklung stieg der Nettorohertrag von 35,5 Mio. € auf 36,0 Mio. €, da der prozentuale Wareneinsatz in etwa dem Verhältnis des Vorjahres entsprach. Die Nettorohertragsmarge blieb dementsprechend mit 48,6 % auf Vorjahresniveau. Die sonstigen betrieblichen Erträge, bestehend aus Miet-, Vertriebs- und Personalerträgen, bewegten sich mit 4,5 Mio. € ebenfalls auf Vorjahresniveau. Der Personalaufwand sank im Geschäftsjahr 2025 aufgrund struktureller Anpassungen im Verwaltungsbereich auf 16,4 Mio. € (Vorjahr: 16,6 Mio. €). Gegenläufig wirkten sich die jährlichen Gehaltsentwicklungen aus. Die Abschreibungen betrugen 6,6 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €). Darin enthalten waren die Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus der Bilanzierung von Mietverträgen gemäß IFRS 16 (Finance Lease) in Höhe von 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund von gestiegenen Vertriebs- und Verwaltungskosten von 13,7 Mio. € auf 14,0 Mio. €. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug wie im Vorjahr 10,2 Mio. €. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 13,8 % (Vorjahr: 13,9 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im Geschäftsjahr leicht von 3,4 Mio. € im Vorjahr auf 3,5 Mio. €. Das Finanzergebnis betrug wie im Vorjahr -2,9 Mio. €. Im Finanzergebnis waren 1,2 Mio. € an Zinsen aus der Leasingbilanzierung gemäß IFRS 16 enthalten (Vorjahr: 1,2 Mio. €). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 0,6 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €). Damit lag das Ergebnis am unteren Ende des prognostizierten Planungskorridors von 0,5 bis 1,8 Mio. €. Das Ergebnis nach Steuern (EAT) lag bei 0,1 Mio.€ (Vorjahr: -2,9 Mio. €). Die Veränderung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 2,9 Mio. € wertgemindert wurden.

Ausblick Für 2026 erwartet der Vorstand weiterhin wirtschaftliche Unsicherheiten, da nicht von einer Änderung der externen Einflussfaktoren auf das Handelsgeschäft ausgegangen werden kann. Zusätzlich werden die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten auf die Weltwirtschaftslage weiter spürbar werden. LUDWIG BECK blickt trotz aller Herausforderungen mit vorsichtigem Optimismus auf das bevorstehende Geschäftsjahr und bleibt überzeugt von der Relevanz des stationären Handels. Auf Basis der skizzierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwartet das Management von LUDWIG BECK für das Geschäftsjahr 2026 einen Bruttoumsatz auf Konzernebene zwischen 88 Mio. € und 93 Mio. € sowie ein Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 0,5 Mio. € und 1,9 Mio. €. Weitere Informationen rund um die Gesellschaft und ihre Aktie sind auf der Unternehmenswebseite unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de zu finden. Konzernkennzahlen in Mio. € 2025 2024 Umsatz (brutto) 88,0 87,2 Umsatz (netto) 74,0 73,3 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 10,2 10,2 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 3,5 3,4 Ergebnis vor Steuern (EBT) 0,6 0,5 Ergebnis nach Steuern (EAT) 0,1 -2,9 Eigenkapital 61,9 61,8 Eigenkapitalquote in % 38,5 37,5 Investitionen in Vermögenswerte und Sachanlagen 2,0 2,0 Mitarbeiter (durchschnittlich) ohne Auszubildende 411 412 Ergebnis pro Aktie (in €) 0,03 -0,78

Kontakt Investor Relations:

A. Deubel

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f: +49 89 23691 - 600

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