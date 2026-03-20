Im Zuge der Markteinführung des neuen Batteriespeichersystems Ocean 2 hat Ecoflow eine strategische Partnerschaft mit dem Photovoltaik-Großhändler IBC Solar bekanntgegeben. Ecoflow, Anbieter von Stromspeichern, hat mit dem Photovoltaik-Großhändler IBC Solar eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist der Ausbau des Vertriebs der Energielösungen von Ecoflow in Europa über das Installateur- und Partnernetzwerk von IBC Solar.IBC Solar wurde 1982 gegründet und hat seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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