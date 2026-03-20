Zürich - Nach einer Investition vor zwei Jahren hat Amazon das Spin-off der ETH Zürich, die RIVR Technologies AG, übernommen. Das Unternehmen hat seine vierbeinigen Roboter so entwickelt und trainiert, dass sie laufen, fahren, auf zwei Beinen stehen und Pakete mit Rad-Endeffektoren handhaben können. Die Roboter sind in mehreren Ländern im Einsatz. Rivr leistet Pionierarbeit im Bereich der allgemeinen physischen KI, indem es Roboter in der Last-Mile-Zustellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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