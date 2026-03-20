Vossloh meldete einen starken Jahresabschluss, wobei das vierte Quartal ein robustes Umsatzwachstum und einen deutlichen Anstieg des adj. EBIT verzeichnete. Diese Dynamik setzte sich in den Jahresergebnissen fort, die durch eine anhaltende Nachfrage in den Kernmärkten der Schieneninfrastruktur sowie durch Beiträge aus der Übernahme von Sateba unterstützt wurden. Während die Umsätze weitgehend den Erwartungen entsprachen, übertraf die Rentabilität diese leicht. Besonders ermutigend war der Auftragseingang, der im vierten Quartal ein solides Wachstum zeigte. Dadurch überschritt der Auftragsbestand zum Jahresende erstmals die Marke von 1 Mrd. EUR, was auf eine anhaltend hohe Nachfrage hindeutet. Mit Blick nach vorne stellt das Management ein weiteres Jahr mit spürbarem Wachstum sowohl bei den Umsätzen als auch beim EBIT in Aussicht. Dies wird unter anderem durch die ganzjährige Konsolidierung von Sateba unterstützt. Die Ergebnisse und der Ausblick unterstreichen insgesamt die Widerstandsfähigkeit des Bahninfrastruktur-Sektors, trotz anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten. Wir passen unsere Schätzungen leicht an, halten unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem angepassten Kursziel von 100,00 EUR (zuvor: 105,00 EUR) jedoch aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





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