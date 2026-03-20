FUCHS Aktie - Während viele Industrieunternehmen 2025 mit Gegenwind kämpfen, liefert FUCHS erneut ab. Trotz geopolitischer Spannungen, schwacher Automobilmärkte und Währungseffekten gelingt es dem Schmierstoffspezialisten, Umsatz, Ergebnis und Cashflow auf hohem Niveau zu halten - und gleichzeitig die Dividende weiter zu steigern. Für Anleger ist das ein klares Signal: Hier arbeitet ein Unternehmen mit bemerkenswerter Resilienz und langfristigem Qualitätsanspruch. Starkes Ergebnis trotz schwierigem Umfeld FUCHS erzielte 2025 einen Umsatz von rund 3,6 Milliarden Euro und ein EBIT von 435 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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