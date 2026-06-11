DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FUCHS - Dem Schmierstoffhersteller Fuchs scheinen geopolitische Krisen und deren ökonomische Folgen nicht viel anhaben zu können. "Wir sind weiter sehr gut unterwegs", sagt Finanzchefin Esma Saglik im Interview der Börsen-Zeitung. Schon die Zahlen des ersten Quartals seien positiv gewesen, trotz der Preissteigerungen, die sich durch den Ende Februar begonnenen Iran-Krieg eingestellt hatten. "Dank der Erfahrungen in den vergangenen Jahren (...) können wir gut mit schwierigen Situationen und hoher Volatilität umgehen", sagt die CFO. Ohnehin sei Fuchs "kein typisches Chemieunternehmen". So betont Saglik, dass der Schmierstoffspezialist "nicht energieintensiv" sei. "Daher treffen uns die gestiegenen Kosten für Energie auch nur bedingt." (Börsen-Zeitung)

REVOLUT - Die EZB hat der europäischen Sparte der in Großbritannien ansässigen Bank Revolut, dem wertvollsten Fintechs Europas, im vergangenen Sommer vorübergehend die Erlaubnis zur Einführung neuer Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eingeschränkt. Dies galt, bis das Unternehmen "Mängel" in den Genehmigungsverfahren für neue Produkte behoben hatte. Revolut wurde angewiesen, eine externe Überprüfung seiner Risiko-, Compliance- und Rechtsfunktionen durchführen zu lassen, die für die Einführung neuer Produkte in Europa maßgeblich sind. Der europäische Zweig von Revolut sah sich bei seinen Aktivitäten außerhalb des EWR sogar noch strengeren Beschränkungen durch die EZB ausgesetzt: Dem Unternehmen wurde untersagt, neue Kunden zu gewinnen oder Unternehmensübernahmen in Ländern außerhalb des Kontinents zu tätigen. (Financial Times)

NEURA ROBOTICS - Das Robotikunternehmen Neura Robotics hat bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt. Eine derart große Finanzierungsrunde ist zuvor keinem deutschen Startup gelungen. Das Kapital kommt größtenteils aus den USA. Bei Neura steigen die beiden US-Chipkonzerne Qualcomm und Nvidia, der weltgrößte Onlinehändler Amazon sowie Tether Holdings ein, der Herausgeber des weltweit größten Stablecoins USDT. Bosch wie auch Schaeffler beteiligen sich ebenfalls an der Runde. Mit den Verhandlungen vertrauten Personen zufolge wird Neura Robotics nach der Finanzierungsrunde mit 7 Milliarden Dollar bewertet. Ein Großteil der Geldspritze soll in die Skalierung des Geschäfts fließen. Neura stellt Industrie- und Haushaltsroboter sowie humanoide Roboter her und entwickelt mit dem Neuraverse eine Art Betriebssystem für Roboter. (Handelsblatt)

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June 11, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

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