© Foto: NVIDIA CorporationAmazon baut seine KI massiv aus und setzt auf Nvidia. Der Deal zeigt, wie sich Machtverhältnisse im Cloud-Markt verschieben - mit weitreichenden Folgen.Der Chipkonzern Nvidia sichert sich einen strategischen Großauftrag von Amazon Web Services (AWS) und festigt damit seine Schlüsselrolle im globalen KI-Boom. Der Cloud-Anbieter plant, bis Ende 2027 rund eine Million Grafikprozessoren zu installieren, um seine Infrastruktur massiv auszubauen. Ein Nvidia-Manager bestätigte den mehrjährigen Rollout gegenüber Reuters. AWS will die Systeme nutzen, um fortschrittliche KI-Anwendungen zu betreiben, die komplexe Abläufe eigenständig planen und ausführen können. Parallel arbeiten beide Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
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