Die Nachrichtenagentur Reuters hat gemeldet, dass Tesla Fertigungsanlagen für Photovoltaik-Module und Solarzellen von chinesischen Lieferanten kaufen will. Das Unternehmen plant eine 100-Gigawatt-Solarfabrik für solarbetriebene Rechenzentren im All. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters nehmen die Pläne von Tesla Gestalt an, eine 100-Gigawatt-Solarfabrik zu bauen. Demnach beabsichtigt das Unternehmen Anlagen im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar für die Herstellung von Photovoltaik-Modulen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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