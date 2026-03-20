© Foto: Patrick Seeger/dpaNovartis investiert Milliarden in ein neues Brustkrebs-Medikament. Der Deal zeigt, wie ernst der Pharmariese den drohenden Patentverlust nimmt.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis investiert massiv in seine Onkologie-Pipeline, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen sichert sich ein experimentelles Brustkrebsmedikament vom Biotech-Unternehmen Synnovation Therapeutics. Der Deal hat ein Volumen von bis zu 3 Milliarden US-Dollar. Novartis zahlt zunächst 2 Milliarden US-Dollar. Weitere 1 Milliarde US-Dollar fließen, wenn bestimmte Entwicklungsziele erreicht werden. Im Zentrum steht die Übernahme der Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics. Diese entwickelt den …Den vollständigen Artikel lesen
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