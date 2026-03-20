Zürich - Die UBS hat in den USA eine nationale Banklizenz erhalten. Die Lizenz werde die Banking-Plattform in den USA stärken und die Dienstleistungen der Grossbank für ihre Kunden und die Finanzberater verbessern, teilte die UBS am Freitag mit. Die Banklizenz erlaubt es der UBS, eine deutlich breitere Palette von Bankdienstleistungen anzubieten, einschliesslich Sichteinlagen und zusätzlicher Kreditprodukte. Neben der Kundschaft der «Superreichen» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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