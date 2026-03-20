Die Elmos-Aktie gewann gestern rund +12%; Ursache hierfür war eine Meldung über Verkaufsabsichten von Anteilseignern. Am Freitag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 141,60 €. Was bedeutet ein Verkauf des Unternehmens für die Aktie? Gerüchte um einen Ausstieg von Großaktionären Laut Medienberichten beabsichtigen die Gründer und Großaktionäre Klaus Weyer, Günter Zimmer und Norbert Ellenberger, ihre Aktienanteile zu verkaufen. Angeblich soll es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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