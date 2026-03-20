Fuchs Schmierstoffe trotzen schwierigen Marktbedingungen. Das Unternehmen erzielt stabile Ergebnisse 2025 und erwartet 2026 weiteres Wachstum. Die Anleger reagieren dennoch enttäuscht auf den vorsichtigen Ausblick. Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat trotz herausfordernder Marktbedingungen und der ungewissen US-Zollpolitik 2025 solide Zahlen präsentiert. Das EBIT für das vierte Quartal stieg um zwei Prozent auf 109 Millionen Euro, was die Erwartungen übertraf. Für das Gesamtjahr erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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