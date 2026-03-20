Novo Nordisk sorgt mit einer hochdosierten Version von Wegovy für Aufsehen. Die FDA-Zulassung für die USA könnte die Karten im boomenden Adipositas-Markt neu mischen. Der dänische Pharmariese Novo Nordisk liefert einen wichtigen Impuls für die Weltgesundheit und womöglich auch neuen Schwung für den eigenen Aktienkurs: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine neue, deutlich höher dosierte Version des Blockbusters Wegovy genehmigt. Die Daten überzeugen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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