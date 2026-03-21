EQS-News: Berger Montague (Canada) PC / Schlagwort(e): Sonstiges

Investor Alert: Berger Montague (Canada) PC vertritt Investoren, die Aktien von Super Micro Computer, Inc. gekauft haben, die an der CBOE Canada und anderswo notiert sind.



21.03.2026 / 00:00 CET/CEST

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TORONTO, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Berger Montague (Canada) PC, eine in Toronto ansässige Anwaltskanzlei, die sich auf die Vertretung von Anlegern bei grenzüberschreitenden Aktionärsstreitigkeiten spezialisiert hat, vertritt gemäß einem Gerichtsbeschluss aus Ontario die auf Kanada ausgerichtete Aktionärssammelklage von Super Micro Computer, Inc. (NEO: " SMCI.NE "). Die federführende nicht-amerikanische Aktionärssammelklage trägt die Bezeichnung 100099729 Ontario Ltd. v. Super Micro Computer, Inc., CV-24-00731863-00CP. Im Laufe des Jahres 2024 veröffentlichte SMCI eine Pressemitteilung, in der bekannt gegeben wurde, dass Ernst & Young LLP ("E&Y") abrupt von seiner Funktion als Wirtschaftsprüfer von SMCI zurücktrat und die Prüfung des am 30. Juni 2024 endenden Geschäftsjahres des Unternehmens nicht abschließen würde. Dabei warnte E&Y das Unternehmen, dass es Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung, Transparenz und Vollständigkeit der Mitteilungen an E&Y habe. Die Bedenken von E&Y stehen im Einklang mit einem von Hindenburg Research am 26. August 2024 veröffentlichten Bericht, in dem behauptet wird, dass SMCI seine Umsätze durch unzulässige Praktiken bei der Umsatzrealisierung, Investitionen in nicht offengelegte, aber verbundene Unternehmen und den Verkauf von Waren in den Iran und nach Russland gesteigert hat. Am 19. März 2026 schloss der Aktienkurs von SMCI bei 10,04 CAD. Auf die Enthüllungen über illegale Produktverkäufe nach China im Wert von über 2 Mrd. $ reagierte der Markt sofort mit einem drastischen Rückgang der Aktien um weitere 30 % auf 6,70 CAD bei einem Rekordvolumen. Zwar ist in den USA eine Aktionärssammelklage beim Federal District Court for the Northern District of California anhängig, doch schützt die Sammelklage keine Anleger, die außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika Wertpapiere in Verbindung mit SMCI erworben haben. Wenn Sie Super Micro Computer, Inc. außerhalb der Vereinigten Staaten und zwischen dem 16. April 2024 und dem 20. März 2026 erworben haben, können Sie uns gerne unter Canadainfo@bergermontague.com über unsere Ermittlungen informieren. Berger Montague (Canada) PC ist eine der führenden kanadischen Anwaltskanzleien, die Anleger in Aktionärssammelklagen vertreten, an denen kanadische Unternehmen beteiligt sind, die ihre Wertpapiere an Börsen in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten notieren. KONTAKT: Fragen können an folgende Adresse gerichtet werden: Berger Montague (Canada) PC, 330 Bay Street, Suite 505, Toronto, ON M5H 2S8, E-Mail: Andrew Morganti unter amorganti@bergermontague.com . View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/investor-alert-berger-montague-canada-pc-vertritt-investoren-die-aktien-von-super-micro-computer-inc-gekauft-haben-die-an-der-cboe-canada-und-anderswo-notiert-sind-302720263.html



21.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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