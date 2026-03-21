Aktuelle, neu veröffentlichte 54-Wochen-Daten zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa mit Pavorcitinib (STOP-HS1 STOP-HS2) werden im Mittelpunkt stehen

Die vorgestellten Abstracts über die Ruxolitinib-Creme (Opzelura) und Povorcitinib umfassen mehrere ePoster zu den Themen atopische Dermatitis, Hidradenitis suppurativa und Vitiligo

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute die Vorstellung von Daten aus Schlüsselprogrammen seines Franchise-Bereichs Entzündungen und Autoimmunität (Inflammation and Autoimmunity, IAI) auf der Jahrestagung 2026 der American Academy of Dermatology (AAD) bekannt, die vom 27. bis 31. März 2026 in Denver stattfinden wird.

"Auf der AAD 2026 werden wir die neuesten 54-Wochen-Ergebnisse aus dem Phase-3-STOP-HS-Programm zur Bewertung von Pavorcitinib bei Hidradenitis suppurativa (HS) vorstellen", so Jim Lee, M.D., Ph.D., Group Vice President, Inflammation and Autoimmunity, bei Incyte. "Diese Daten liefern Langzeitbelege für die Sicherheit und Wirksamkeit von Pavorcitinib bei HS-Patienten und bestätigen das enorme Wachstumspotenzial unseres Franchise-Bereichs Entzündungen und Autoimmunität."

Details der wichtigsten Datenpräsentationen auf der AAD:

Mündliche Vorträge zu aktuellen Ergebnissen

Hidradenitis suppurativa

Povorcitinib in Patients With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa: 54-Week Efficacy and Safety Results From the STOP-HS1 STOP-HS2 Phase 3 Studies (Povorcitinib zur Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa: Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit nach 54 Wochen aus den Phase-3--STOP-HS1- und STOP-HS2-Studien)

(Session: S034 Aktuelle Forschungsergebnisse: Session 2. Samstag, 28. März 2026, 1:00 p.m. MT)

ePoster-Präsentationen

Atopische Dermatitis

Ruxolitinib Cream Improves Patient-Reported Outcomes in Adults With Moderate Atopic Dermatitis (TRuE-AD4) (Ruxolitinib-Creme verbessert die von Patienten berichteten Behandlungsergebnisse bei Erwachsenen mit mittelschwerer atopischer Dermatitis (TRuE-AD4))

(Abstract #: 75312)

Ruxolitinib Cream Is Efficacious in Adults With Moderate Atopic Dermatitis Regardless of Baseline Disease Severity and Previous Medication History (Ruxolitinib-Creme ist bei Erwachsenen mit mittelschwerer atopischer Dermatitis unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung zu Beginn der Behandlung und der bisherigen Medikamentenanamnese wirksam)

(Abstract #: 70667)

Hidradenitis suppurativa

Povorcitinib for Moderate-to-Severe Hidradenitis Suppurativa: Week 24 Interim Phase 3 Results in Anti-TNF-Experienced Patients (Povorcitinib bei mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa: Zwischenergebnisse nach 24 Wochen aus der Phase-3-Studie bei Patienten mit vorangegangener Anti-TNF-Therapie)

(Abstract #: 75195)

Physician Perspectives on Diagnosis and Treatment of Hidradenitis Suppurativa: Results From the Global HERALD (Hidradenitis Suppurativa Experiences in the Real World) Survey (Arztperspektiven zur Diagnose und Behandlung von Hidradenitis suppurativa: Ergebnisse der weltweiten HERALD (Hidradenitis Suppurativa Experiences in the Real World)-Umfrage)

(Abstract #: 75265)

Disease Burden and Treatment History of Hidradenitis Suppurativa: Patient Perspectives From the Global HERALD (Hidradenitis Suppurativa Experiences in the Real World) Survey (Belastung durch die Krankheit und Behandlungsverlauf bei Hidradenitis suppurativa: Patientenperspektiven aus der weltweiten HERALD (Hidradenitis Suppurativa Experiences in the Real World)-Studie)

(Abstract #: 75268)

Vitiligo

Association Between Repigmentation and Quality of Life Among Patients With Vitiligo Treated With Ruxolitinib Cream in the TRuE-V Studies (Zusammenhang zwischen Repigmentierung und Lebensqualität bei Patienten mit Vitiligo, die im Rahmen der TRuE-V-Studien mit Ruxolitinib-Creme behandelt wurden)

(Abstract #: 75247)

Real-World Factors Influencing Vitiligo Care: Insights From a Patient Survey Assessing the Use of Ruxolitinib Cream (Faktoren aus der Praxis, die die Behandlung von Vitiligo beeinflussen: Erkenntnisse aus einer Patientenbefragung zur Anwendung von Ruxolitinib-Creme)

(Abstract #: 75258)

Weitere Informationen zur Jahrestagung 2026 der AAD finden Sie unter: https://www.aad.org/member/meetings-education/am26/education.

Über Povorcitinib

Povorcitinib (INCB54707) ist ein oral verabreichter, kleinmolekularer, selektiver JAK1-Inhibitor. Er wird derzeit in klinischen Studien der Phase 3 zur Behandlung von HS, Vitiligo und Prurigo nodularis (PN) sowie in einer Phase-2-Studie zur Behandlung von Asthma untersucht.

Über Opzelura (ruxolitinib)-Creme

Opzelura (Ruxolitinib)-Creme, eine neuartige Cremeformulierung mit dem selektiven JAK1/JAK2-Inhibitor Ruxolitinib von Incyte, wurde von der US-amerikanischen FDA für die topische Behandlung von nicht-segmentaler Vitiligo bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen und ist das erste und einzige zur Repigmentierung zugelassene Medikament in den Vereinigten Staaten. Außerdem ist Opzelura in den USA für die topische kurzfristige und nicht kontinuierliche chronische Behandlung von leichter bis mittelschwerer AD bei nicht immungeschwächten Patienten ab 2 Jahren zugelassen, deren Erkrankung sich mit topischen verschreibungspflichtigen Therapien nicht ausreichend kontrollieren lässt oder bei denen diese Therapien nicht angezeigt sind. Die Anwendung von Opzelura in Kombination mit therapeutischen Biologika, anderen JAK-Inhibitoren oder potenten Immunsuppressiva wie Azathioprin oder Cyclosporin wird nicht empfohlen.

In Europa ist Opzelura (Ruxolitinib)-Creme 15 mg/g für die Behandlung von nicht-segmentaler Vitiligo, die auch das Gesicht betrifft, bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zugelassen.

Incyte hält die weltweiten Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Opzelura.

Opzelura ist eine eingetragene Marke von Incyte

Über Incyte

Incyte definiert das Potenzial biopharmazeutischer Innovationen neu. Mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und einem konsequenten Fokus auf die Patienten haben wir ein etabliertes Portfolio von First-in-Class-Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio von Medikamenten der nächsten Generation in unseren Kernbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Abgesehen von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen enthalten die darin dargelegten Sachverhalte, einschließlich Aussagen zur Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte sowie zum Potenzial von Pavorcitinib als sichere und wirksame Behandlungsoption für HS und zur weiteren Stärkung des erheblichen Wachstumspotenzials des Geschäftsbereichs "Entzündungen und Autoimmunität" von Incyte, Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich unerwarteter Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit: unerwarteten Verzögerungen; weiterer Forschung und Entwicklung sowie den Ergebnissen klinischer Studien, die möglicherweise erfolglos sind oder nicht ausreichen, um geltende regulatorische Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; der Fähigkeit, ausreichend viele Probanden für klinische Studien zu gewinnen; Entscheidungen der FDA, der EMA und anderer Aufsichtsbehörden; der Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte; der Marktakzeptanz der Produkte von Incyte; dem Wettbewerb auf dem Markt; Anforderungen im Hinblick auf Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution; sowie anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten von Incyte, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, detailliert beschrieben werden. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260320887536/de/

Contacts:

Medien

media@incyte.com



Investoren

ir@incyte.com