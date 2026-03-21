De.mem: Strenge Umweltauflagen treiben Nachfrage aus dem Bergbau

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Das weltweit tätige Wasseraufbereitungsunternehmen De.mem zeigt in seinen jüngsten Quartalszahlen, wie stark der Boom im Bergbau auf das Geschäft des Unternehmens einzahlt. Besonders deutlich wird das in Australien. Dort ist Clay Neale seit 2022 als Senior Business Development Manager tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Geschäftsbereich Spezialchemikalien in Westaustralien.

Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit besteht in der engen Zusammenarbeit mit Bergbauunternehmen - insbesondere mit Firmen aus dem derzeit boomenden Goldabbau. Dadurch hat Neale einen direkten Blick auf die Dynamik der Branche. Seine Erfahrung zeigt: Unternehmen wie De.mem können von der aktuellen Entwicklung deutlich profitieren.

Bergbauboom sorgt für steigende Nachfrage nach Wasseraufbereitung

De.mem bietet Bergbaukunden Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasser- und Abwasseraufbereitung aus einer Hand. In einem Markt, der stark fragmentiert ist und von vielen kleineren Anbietern geprägt wird, verschafft diese Positionierung dem Unternehmen einen Vorteil.

Größere Bergbaugesellschaften bevorzugen häufig Partner, bei denen sie mehrere Leistungen bündeln können. Genau hier setzt De.mem an. Das Unternehmen versteht sich als service- und qualitätsorientierter Anbieter mit klarer Ausrichtung auf langfristige Kundenbeziehungen. Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt.

Dieses Modell zahlt sich aus. Stabile Beziehungen führen dazu, dass Kunden regelmäßig auf De.mem zurückkommen. Gerade in einer Branche wie dem Bergbau, in der Projekte über viele Jahre laufen, können solche Partnerschaften ein wichtiger Wachstumstreiber sein.

One-Stop-Shop als strategischer Vorteil

Ein zentrales Merkmal des Geschäftsmodells ist der sogenannte One-Stop-Shop-Ansatz. In der Wasseraufbereitungsbranche ist dieses Angebot vergleichsweise selten.

Allein in Australien beschäftigt De.mem rund 65 Mitarbeiter an sechs Standorten. Die Teams verfügen über technisches Fachwissen und decken ein breites Leistungsspektrum ab. Dazu gehören Chemikalien für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, komplette Wasseraufbereitungssysteme und -anlagen sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Auch Verbrauchsmaterialien gehören zum Portfolio.

Innerhalb der Sparte Spezialchemikalien verfügt De.mem über umfangreiche Erfahrung bei Antiscalants - chemischen Substanzen, die Ablagerungen verhindern. Diese Produkte werden von Bergbauunternehmen regelmäßig eingesetzt. Darüber hinaus liefert De.mem auch Prozesschemikalien wie Entschäumer, Korrosionsinhibitoren und Flockungsmittel.

Mit dieser Kombination unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, Prozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu senken.

Übernahmen erweitern das Angebot für Bergbaukunden

Um das Geschäft weiter auszubauen, hat De.mem sein Leistungsangebot gezielt erweitert. Ein wichtiger Schritt war die Übernahme von Core Chemicals. Das Unternehmen mit Sitz in Perth bringt zusätzliche Expertise im Bereich Spezialchemikalien ein.

Damit kann De.mem nun auch Lösungen für die Goldfragmentgewinnung und -rückgewinnung anbieten. Gerade für Kunden aus dem Goldbergbau eröffnet das zusätzliche Möglichkeiten.

Parallel dazu nutzt De.mem zunehmend Kompetenzen aus anderen Bereichen der eigenen Unternehmensgruppe. Dazu zählt beispielsweise die Lieferung membranbasierter Wasseraufbereitungsanlagen. Auch Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für solche Systeme werden stärker integriert.

Durch diese Verzahnung verschiedener Technologien und Dienstleistungen wird die Zusammenarbeit für Bergbauunternehmen noch attraktiver.

Goldpreis und Umweltregeln als langfristige Wachstumstreiber

Die Perspektiven für das Geschäft bleiben aus Sicht des Unternehmens positiv. Ein wichtiger Faktor ist der steigende Goldpreis. Vor allem in Westaustralien, einer der wichtigsten Goldminenregionen der Welt, sorgt diese Entwicklung für hohe Aktivität im Bergbau.

Hinzu kommt ein weiterer struktureller Treiber: die Regulierung. Umweltvorschriften für Bergbauunternehmen in Australien gelten als streng und werden konsequent durchgesetzt. Verstöße können erhebliche Strafen nach sich ziehen.

Für Minenbetreiber bedeutet das, dass sie in moderne Systeme zur Abwasseraufbereitung investieren müssen. Genau in diesem Bereich ist De.mem positioniert.

Damit verbinden sich steigende Umweltstandards, wachsende Rohstoffmärkte und technologische Lösungen - eine Kombination, die für Anbieter von Wasseraufbereitung im Bergbausektor zunehmend an Bedeutung gewinnt.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

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Land: Australien

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Enthaltene Werte: AU000000DEM4