Patentanmeldung für maritimes Drohnenabwehrsystem: ZenaTech baut technologischen Schutzwall auf

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Die Bedrohung durch Drohnen und insbesondere durch kostengünstige Drohnenschwärme verändert zunehmend die Anforderungen an moderne Verteidigungssysteme. Während klassische Raketenabwehr oft mit hohen Kosten verbunden ist, rücken autonome Abfangsysteme stärker in den Fokus. In diesem Umfeld treibt das Technologieunternehmen ZenaTech mit seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone die Entwicklung neuer Lösungen voran.

ZenaTech, Anbieter von Technologielösungen in den Bereichen KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing, meldet einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung eines maritimen Drohnenabwehrsystems. Die Tochtergesellschaft ZenaDrone hat eine provisorische Patentanmeldung für ein System eingereicht, das die maritime Abfangdrohne ZenaDrone 2000 mit der autonomen Marinestation IQ Glider kombiniert.

Die Anmeldung wurde beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eingereicht und bezieht sich auf die vom Unternehmen entwickelte Systemarchitektur des Drohnenabwehrsystems. Ziel ist eine dauerhafte Drohnenabwehr von Schiffen aus, bei der mehrere anfliegende unbemannte Luftfahrzeuge autonom erkannt, verfolgt und abgefangen werden können. Mit der provisorischen Anmeldung sichert sich ZenaTech zunächst den Status "Patent angemeldet" und legt den Grundstein für den Aufbau eines umfassenden Portfolios an Schutzrechten rund um das seegestützte Verteidigungssystem.

Geistiges Eigentum als strategischer Baustein

Der Schutz technologischer Kernentwicklungen gilt für das Unternehmen als zentraler Bestandteil seiner langfristigen Strategie. Die Patentanmeldung soll den Aufbau eines breiten Portfolios an Immaterialgüterrechten rund um das aktuelle Programm und mögliche zukünftige Entwicklungen unterstützen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherung von Technologien, die für moderne Verteidigungssysteme und insbesondere für autonome Lösungen im maritimen Umfeld eine Rolle spielen könnten. Hintergrund ist die rasche Weiterentwicklung der Drohnenkriegsführung. In asymmetrischen Konfliktszenarien gilt der Einsatz teurer Raketen gegen große Schwärme kostengünstiger Drohnen zunehmend als wirtschaftlich problematisch.

Vor diesem Hintergrund verfolgt ZenaTech eine gezielte Patentstrategie. Sie soll dem Unternehmen eine verteidigungsfähige Position rund um Technologien sichern, die für autonome Verteidigungssysteme auf See künftig eine zentrale Rolle spielen könnten.

Systemarchitektur für dauerhafte Luftraumüberwachung

Die Patentanmeldung umfasst sowohl die Abfangdrohne ZenaDrone 2000 als auch die zugehörige Systemarchitektur, die durch die Marinestation IQ Glider ermöglicht wird. Diese Station ist darauf ausgelegt, mehrere Abfangdrohnen direkt von einem Seeschiff aus autonom starten und betanken zu können.

Mit dem Status "Patent angemeldet" beginnt für ZenaTech der Aufbau eines Schutzportfolios rund um das kombinierte System aus ZenaDrone 2000 und IQ Glider.

Technisch basiert das Konzept auf einem kontinuierlichen Relaisbetrieb mehrerer Abfangdrohnen. Von der Marinestation aus starten die Drohnen nacheinander und sorgen so für eine permanente Luftraumabdeckung. Die Systeme sollen in der Lage sein, mehrere anfliegende Drohnen oder ganze Drohnenschwärme zu erkennen, zu verfolgen und abzufangen.

Zu den zentralen Elementen gehören autonome Andock- und Betankungssequenzen sowie ein koordinierter Einsatz mehrerer Drohnen für eine unterbrechungsfreie Überwachung. Ergänzt wird das System durch KI-gestützte Navigations- und Bedrohungsabwehrfunktionen, die auch in komplexen Einsatzumgebungen oder bei eingeschränktem GPS-Empfang funktionieren sollen.

Entwicklung in vollem Gange

Sowohl der IQ Glider als auch die ZenaDrone 2000 befinden sich derzeit im aktiven Entwicklungsstadium. Der brennstoffbetriebene Prototyp der ZenaDrone 2000 wird aktuell geplant und entwickelt. Erste Tests dieses Prototyps sind noch vor Ende des Jahres vorgesehen.

Parallel dazu entsteht der IQ Glider als spezielle Start- und Betankungsinfrastruktur für den Einsatz der ZenaDrone-2000-Drohnenflotte.

ZenaTech will künftig über weitere Meilensteine der Systementwicklung informieren. Dazu gehören Fortschritte bei der Technologie, Zeitpläne für Prototypentests, Updates zu Patenten sowie mögliche Geschäftsanbahnungen mit Kunden aus dem Verteidigungssektor.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-reicht-patentanmeldung-fuer-ihr-marineabwehrsystem-bestehend-aus-der-abfangdrohne-zenadrone-2000-und-der-autonomen-marinestation-iq-glider-ein/5070465

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Enthaltene Werte: CA98936T2083