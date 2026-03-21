Quantum-Welle rollt weiter: SuperQ expandiert nach Europa, während IonQ und Quantum eMotion die Kommerzialisierung vorantreiben

Anzeige / Werbung

Quantencomputing entwickelt sich zunehmend von einem reinen Forschungsfeld hin zu einem potenziellen industriellen Technologiethema. Unternehmen wie IonQ, Quantum eMotion und SuperQ Quantum Computing Inc. verfolgen dabei unterschiedliche Strategien entlang der entstehenden Wertschöpfungskette. Während IonQ mit steigenden Umsätzen im Hardwarebereich auf sich aufmerksam macht, positionieren sich andere Anbieter über Softwareplattformen, Sicherheitslösungen und hybride Rechenarchitekturen.

Aktuelle Entwicklungen zeigen, wie dynamisch sich der Markt entwickelt - und wie unterschiedlich die Ansätze der einzelnen Unternehmen sind.

Wachsende Investitionen in die Quantentechnologie

Die Quantentechnologie gehört zu den meistbeachteten Zukunftsthemen der globalen Tech-Industrie. Anwendungen reichen von komplexer Logistikoptimierung über Materialforschung bis hin zu neuen Sicherheitsarchitekturen für digitale Infrastruktur.

Noch befindet sich die Branche jedoch in einer frühen Phase der Kommerzialisierung. Viele Unternehmen investieren massiv in Forschung, Partnerschaften und Infrastruktur, während Umsätze im Vergleich zu etablierten Technologiebranchen weiterhin begrenzt bleiben.

Vor diesem Hintergrund verfolgen Marktteilnehmer unterschiedliche Modelle. Hardwareorientierte Anbieter entwickeln skalierbare Quantenprozessoren, während andere Unternehmen Software- und Infrastrukturplattformen aufbauen, die klassische Hochleistungsrechner mit zukünftigen Quantensystemen verbinden.

IonQ erreicht wichtigen Umsatzmeilenstein

Zu den sichtbarsten börsennotierten Unternehmen im Hardwaresegment zählt IonQ. Das Unternehmen meldete zuletzt deutlich steigende Umsätze und konnte damit einen wichtigen Meilenstein in der Branche erreichen.

Für das Geschäftsjahr 2025 berichtete IonQ (ISIN: US46222L1089) einen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar - ein Anstieg von 202 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit überschritt das Unternehmen erstmals die Marke von 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz und positioniert sich als einer der kommerziell fortgeschrittensten Anbieter im Bereich Quantenhardware.

Besonders stark entwickelte sich das vierte Quartal. Hier stieg der Umsatz auf 61,9 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 429 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Gleichzeitig verschiebt sich die Umsatzstruktur zunehmend in Richtung kommerzieller Kunden: Mehr als 60 Prozent der Erlöse stammen mittlerweile aus Unternehmensanwendungen.

Strategisch setzt IonQ auf Expansion. Das Unternehmen kündigte unter anderem eine geplante Übernahme des Halbleiterherstellers SkyWater Technology im Umfang von rund 1,8 Milliarden US-Dollar an, um Produktionskapazitäten für Quantenhardware auszubauen.

Für 2026 erwartet das Management Umsätze zwischen 225 und 245 Millionen US-Dollar. Trotz weiterhin hoher Investitionen und operativer Verluste signalisiert diese Prognose, dass sich erste kommerzielle Anwendungen zunehmend entwickeln.

Quantum eMotion fokussiert auf quantensichere Cybersecurity

Während IonQ den Hardwarebereich adressiert, konzentriert sich Quantum eMotion (ISIN: CA74767K1030) auf die Sicherheitsinfrastruktur der kommenden Quantenära.

Das Unternehmen kündigte kürzlich die Übernahme zentraler Technologieassets rund um die SecureKey-Plattform an, die ursprünglich von Jet Lab Technologies entwickelt wurde. Ziel der Transaktion ist es, SecureKey mit der eigenen Sentry-Q Plattform zu kombinieren.

Die entstehende Architektur soll eine vollständige quantenresistente Sicherheitslösung bieten - von der Generierung kryptografischer Schlüssel bis zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien auf Geräten und Netzwerken.

Technologisch basiert der Ansatz auf Quanten-Zufallszahlengeneratoren (QRNG), die echte physikalische Zufälligkeit erzeugen. Diese gilt als besonders relevant für zukünftige Verschlüsselungsverfahren, da klassische kryptografische Systeme langfristig durch leistungsfähige Quantencomputer angreifbar werden könnten.

Auch im Blockchain-Umfeld kommt die Technologie bereits zum Einsatz. Gemeinsam mit dem Infrastrukturprojekt Krown Network wurden rund 45 Milliarden KROWN-Token - im Wert von etwa 67,5 Millionen US-Dollar - mithilfe quantenbasierter Zufallszahlen gesichert.

Damit positioniert sich Quantum eMotion in einem wachsenden Teilmarkt der Quantentechnologie: der sogenannten Post-Quantum-Security.

SuperQ setzt auf hybride Quantensoftware

Besondere Aufmerksamkeit erhält derzeit auch SuperQ Quantum (ISIN: ?CA86848C1086). Das Unternehmen verfolgt eine Strategie, die weniger auf eigene Hardware als auf die Integration verschiedener Rechenarchitekturen setzt.

Ein wichtiger Schritt ist dabei die jüngst angekündigte strategische Partnerschaft mit dem Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics ITWM, das Teil der renommierten Fraunhofer-Gesellschaft ist.

Die Kooperation markiert den Einstieg von SuperQ in das europäische Quantenökosystem. Im Rahmen einer gemeinsamen Absichtserklärung soll das Fraunhofer-Institut die Technologieplattform des Unternehmens technisch evaluieren und mögliche industrielle Anwendungsfelder untersuchen.

Im Fokus stehen insbesondere Optimierungsprobleme in Bereichen wie Logistik, Energie, Fertigung, Finanzanalyse oder Ressourcenmanagement.

Der zentrale Unterschied zur Strategie vieler Wettbewerber liegt im hybriden Ansatz. SuperQ kombiniert klassische Hochleistungsrechner mit verschiedenen Quantentechnologien - darunter Gate-basierte Systeme und Quantum Annealing - innerhalb einer einzigen Softwareumgebung.

Diese Architektur könnte insbesondere in der Übergangsphase der Technologie relevant sein. Solange Quantenhardware noch begrenzte Skalierungsmöglichkeiten aufweist, können hybride Systeme bereits praktische industrielle Anwendungen ermöglichen.

Durch die Zusammenarbeit mit Fraunhofer erhält SuperQ Zugang zu einem Netzwerk aus Forschungseinrichtungen und Industriepartnern in Europa - darunter zahlreiche mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne.

Parallel baut das Unternehmen auch seine internationale Sichtbarkeit aus. CEO Dr. Muhammad Ali Khan wurde kürzlich als Member Leader in den Forbes Business Council aufgenommen und soll dort Diskussionen rund um Cybersecurity im Zeitalter von Quantencomputing und künstlicher Intelligenz mitgestalten.

Unterschiedliche Wege in die Quantenökonomie

Die Entwicklungen bei IonQ, Quantum eMotion und SuperQ zeigen, dass sich der Quantensektor entlang mehrerer technologischer Achsen entwickelt.

IonQ setzt auf Hardware und skalierbare Quantenprozessoren. Quantum eMotion adressiert die Sicherheitsinfrastruktur zukünftiger digitaler Systeme. SuperQ wiederum positioniert sich als Software- und Orchestrierungsschicht zwischen klassischem Hochleistungsrechnen und entstehenden Quantensystemen.

Für Investoren bleibt die Branche damit ein langfristiges Technologiethema mit erheblichem Potenzial, aber auch beträchtlichen Unsicherheiten. Die Geschwindigkeit der Kommerzialisierung wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell industrielle Anwendungen entstehen und wie effektiv Unternehmen die Lücke zwischen Forschung und praktischer Nutzung schließen können.

Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen, erste industrielle Pilotprojekte und steigende Unternehmensinvestitionen könnten dabei wichtige Indikatoren sein, wie schnell die Quantum-Welle tatsächlich wirtschaftliche Dimensionen erreicht.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/ionq-surpasses-revenue-milestone-and-charts-aggressive-growth-path/68613602

https://www.quantumemotion.com/press-release/121/krown-network-and-quantum-emotion-deploy-quantum-secure-infrastructure-protecting-675m-in-krown-tok

https://www.quantumemotion.com/press-release/120/quantum-emotion-announces-acquisition-of-jet-lab-technologies-assets-to-deliver-full-stack-quantum-

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-03/67876272-superq-quantum-superq-quantum-ceo-dr-muhammad-khan-appointed-as-forbes-business-council-member-leader-to-drive-global-cybersecurity-strategy-296.htm

https://www.superq.co/news/secures-strategic-european-foothold-via-landmark-partnership-with-fraunhofer-institute-for-industrial-mathematics-itwm

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Quantum-Welle rollt weiter: SuperQ expandiert nach Europa, während IonQ und Quantum eMotion die Kommerzialisierung vorantreiben appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA74767K1030,US46222L1089,CA86848C1086