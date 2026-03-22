Die Evotec-Aktie steht aktuell stark im Fokus, nachdem das Unternehmen seine langfristigen Wachstumsziele deutlich gesenkt hat. Die neuen Prognosen für 2026 fallen enttäuschend aus und setzen den ohnehin schwachen Kurs bei rund 4,30 € weiter unter Druck. Gleichzeitig sorgt die Unsicherheit rund um den laufenden Umbau für hohe Aufmerksamkeit. Wie es für die Aktie jetzt weitergehen könnte, zeigt ein Blick auf die Chartdynamik. Chartanalyse zur Evotec-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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