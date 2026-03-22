© Foto: Silas Stein - dpaDie Gerüchte verdichten sich: Kone prüft offenbar konkret die Übernahme von TK Elevator. Ein Deal im Volumen von bis zu 25 Milliarden Euro könnte den Wettbewerb im US-Markt grundlegend verändern.Die Übernahmefantasie rund um den finnischen Aufzughersteller Kone gewinnt neue Dynamik. Laut aktuellen Medienberichten befindet sich das Unternehmen nun in konkreten Gesprächen über einen möglichen Kauf von TK Elevator - ein deutlicher Schritt über frühere Prüfungen hinaus. Bereits im Herbst 2025 war über Interesse spekuliert worden, doch nun scheint sich die Lage zuzuspitzen. Demnach könnte der Deal ein Volumen von bis zu 25 Milliarden Euro erreichen. Das entspricht einem Aufschlag gegenüber …Den vollständigen Artikel lesen
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