Als wir vor knapp anderthalb Jahren den Xpeng G9 Long Range im Test hatten, konnte das chinesische E-SUV phasenweise überzeugen, hatte aber auch noch deutliche Schwächen offenbart. Ein Batterie-Upgrade und mehrere Software-Iterationen später stellt sich der G9 erneut dem Test, dieses Mal als allradgetriebene Performance-Variante - und überzeugt fast rundum. Bei chinesischen Herstellern ist die Zeitachse oft ein wenig verzerrt. Für europäische Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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