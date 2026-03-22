Die IONOS Group (ISIN: DE000A3E00M1) konnte in Kalenderwoche 12 einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen und legte im Wochenverlauf 7,73 Prozent zu. Damit war das Unternehmen aus Montabaur der Top-Performer im MDAX. Am Ende des Handelstags am Freitag wurde die Aktie mit 24,40 Euro bewertet, das Wochenhoch erreichte sie am Donnerstag mit 24,50 Euro am Handelsplatz Xetra.StatusDie Aktie ist derzeit keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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