Am Freitag verzeichneten die Aktien von Heidelberg Materials einen Kursanstieg von 3,16 Prozent und waren damit der Top-Performer im DAX an diesem Handelstag. Auch im Wochenverlauf ist die Aktie bester Wert im DAX: Mit einem Plus von 6,40 Prozent führt die Aktie das Feld an und ließ Commerzbank- sowie Deutsche Börse-Aktien hinter sich. Trotz des Wochengewinns präsentiert sich das Gesamtbild für das laufende Jahr wenig erfreulich. Betrachtet man die ...

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