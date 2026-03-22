Energiekontor-Aktien zählen in der vergangenen Handelswoche zu den größten Verlierern im SDAX, denn sie mussten ein Minus von über 15 Prozent hinnehmen. Am Donnerstag erreichte der Kurs den Bereich der Unterstützung bei 30,00 Euro. Sollte diese Unterstützung halten, könnte sich eine kurzfristige Gelegenheit für einen Long-Trade ergeben, die mutige Anleger mit einem Hebel nutzen könnten. Sollte die Unterstützung jedoch fallen, wäre dies aus technischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS