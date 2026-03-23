Der Silbermarkt stößt aktuell an seine Kapazitätsgrenzen. Einem seit sechs Jahren bestehenden Versorgungsdefizit, das sich bis Anfang dieses Jahres auf 820 Mio. Unzen summiert hat, steht eine Rekordnachfrage gegenüber. Treiber sind Photovoltaik, Elektromobilität und die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Allein die Solarenergie verschlang im ersten Halbjahr 2025 rund 448 Mio. Unzen, da neue Zelltypen mehr Silber benötigen. Das trieb den Preis über 100 USD je Feinunze. Vor diesem Hintergrund müssen Marktführer wie Fresnillo und Pan American Silver ihre schwindenden Reserven in etablierten Revieren wie Mexiko durch hochwertige Ressourcen ersetzen. Dieser Ressourcenhunger wirkt sich direkt auf Unternehmen am Anfang der Wertschöpfungskette aus: Agile Explorer, die Projekte in direkter Nachbarschaft zu bestehender Infrastruktur kontrollieren, rücken in den Fokus. Ein Beispiel ist das kanadische Unternehmen Silver Viper Minerals, das durch die Übernahme des Coneto-Projekts und die strategische Beteiligung von Fresnillo tief in den mexikanischen Silber-Sektor integriert ist. Wir beleuchten die Chancen für Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de