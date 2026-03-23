Während Big Pharma nach Wachstum sucht, gewinnt Mesoblasts Zelltherapie an Dynamik

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Der Biotechnologiesektor befindet sich in einer Übergangsphase. Nach dem außergewöhnlichen Boom, der durch Pandemie-Impfstoffe und medizinische Notfallinnovationen ausgelöst wurde, sehen sich viele große Biotech-Unternehmen nun mit langsamerem Wachstum, Neuausrichtungen ihrer Pipelines und strategischen Kurswechseln konfrontiert.

Unternehmen wie BioNTech und CureVac, zwei der meistgehandelten Biotech-Werte an deutschen Börsen, veranschaulichen diesen Wandel. BioNTech investiert Milliarden Euro, um seine mRNA-Plattform nach dem starken Rückgang der COVID-19-Impfstoffumsätze in Richtung Onkologie neu auszurichten, während CureVac seine Entwicklungsstrategie nach früheren Rückschlägen bei Impfstoffen und einer Umstrukturierung seiner Forschungspipeline weiter neu aufbaut.

Vor diesem Hintergrund rücken kleinere Biotechnologieunternehmen, die erfolgreich den Übergang von der klinischen Entwicklung zur kommerziellen Umsetzung schaffen, erneut in den Fokus der Investoren. Ein Beispiel ist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8), ein in Australien gegründetes Unternehmen für regenerative Medizin, das an der ASX und der Nasdaq notiert ist und beginnt, nennenswerte Umsätze mit einer neuen Klasse von Zelltherapien zu erzielen.

Ein seltener Meilenstein in der regenerativen Medizin

Mesoblast erreichte einen bedeutenden Meilenstein, als die US-amerikanische Food and Drug Administration im Dezember 2024 Ryoncil (remestemcel-L-rknd) zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung (SR-aGvHD) bei Kindern zuließ.

Diese Zulassung war nicht nur für das Unternehmen, sondern für das gesamte Feld der regenerativen Medizin von großer Bedeutung. Ryoncil wurde die erste mesenchymale Stromazell-(MSC)-Therapie, die von der FDA für irgendeine Indikation zugelassen wurde - ein Fortschritt für eine Technologie, die lange als vielversprechend, aber schwer zu kommerzialisieren galt.

Mesenchymale Stromazellen sind darauf ausgelegt, auf entzündliche Signale zu reagieren und entzündungshemmende Faktoren freizusetzen, die das Immunsystem modulieren. Dieser Ansatz zielt auf schwere entzündliche Erkrankungen ab, bei denen herkömmliche Therapien versagen können.

Über Jahrzehnte hinweg blieben Zelltherapien aufgrund regulatorischer Komplexität, Herausforderungen in der Herstellung und uneinheitlicher klinischer Ergebnisse weitgehend experimentell. Die Zulassung von Mesoblast stellt daher ein seltenes Beispiel dar, bei dem eine Zelltherapieplattform erfolgreich den gesamten Weg von der Forschung bis zur Kommerzialisierung durchlaufen hat.

Kommerzielle Dynamik nimmt zu

Die ersten kommerziellen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Produkt an Bedeutung gewinnt.

Mesoblast meldete für das Quartal Dezember 2025 Bruttoumsätze mit Ryoncil in Höhe von 35,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 60% gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Die Halbjahreszahlen des Unternehmens zeigten Gesamterlöse von 51,3 Millionen US-Dollar, die größtenteils durch die Einführung von Ryoncil in den USA getrieben wurden.

Für ein Biotechnologieunternehmen, das mehr als zwei Jahrzehnte hauptsächlich in Forschung und klinische Studien investiert hat, stellt der Übergang zu Produktumsätzen einen entscheidenden Wendepunkt dar. Das Management bezeichnete diesen Zeitraum als "Wendepunkt" in der Entwicklung des Unternehmens - vom Entwicklungs-Biotech hin zu einem kommerziellen Zelltherapieanbieter.

Die frühe Markteinführung wurde zudem durch eine zunehmende Akzeptanz in Transplantationszentren in den USA sowie eine wachsende Erstattungsdeckung unterstützt. Die Kostenübernahme durch staatliche und private Kostenträger erstreckt sich bereits auf Hunderte Millionen versicherte Amerikaner.

Adressierung eines schwerwiegenden ungedeckten medizinischen Bedarfs

Ryoncil richtet sich an eine besonders schwer behandelbare Erkrankung.

Die steroidrefraktäre akute Graft-versus-Host-Erkrankung tritt nach Knochenmarktransplantationen auf, wenn die Immunzellen des Spenders das Gewebe des Empfängers angreifen. Pädiatrische Patienten mit schweren Verlaufsformen haben hohe Sterblichkeitsraten und nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten.

Erste Erfahrungen aus der Praxis, die vom Unternehmen berichtet wurden, liefern ermutigende Signale. Unter den ersten 25 Patienten, die nach der Markteinführung behandelt wurden, lebten 84% nach Abschluss der initialen 28-tägigen Behandlungsphase noch.

Obwohl die Datengrundlage noch klein ist und die langfristigen Ergebnisse genau beobachtet werden müssen, stimmen die frühen Resultate mit früheren klinischen Daten überein und unterstreichen das Potenzial einer frühzeitigen Behandlung nach Versagen von Steroiden.

Pipeline-Chancen über das erste Produkt hinaus

Während die erste pädiatrische Indikation einen relativ kleinen Markt darstellt, basiert Mesoblasts Strategie auf der Ausweitung seiner Zelltherapieplattform auf größere Krankheitsbereiche.

Das Unternehmen bereitet eine zulassungsrelevante klinische Studie vor, um die Anwendung von Ryoncil auf erwachsene Patienten mit SR-aGvHD auszuweiten - eine Patientengruppe, die etwa dreimal so groß ist wie der pädiatrische Markt.

Gleichzeitig wird ein zweiter Produktkandidat, rexlemestrocel-L, zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen im Zusammenhang mit degenerativer Bandscheibenerkrankung entwickelt. Die Therapie hat von der FDA den Status "Regenerative Medicine Advanced Therapy" (RMAT) erhalten, was die Entwicklungszeiten für vielversprechende regenerative Arzneimittel beschleunigen kann.

Rückmeldungen der FDA nach Phase-3-Studiendaten deuteten darauf hin, dass eine Verringerung der Schmerzintensität im Vergleich zu Placebo nach 12 Monaten die Wirksamkeit des Produkts in einem zukünftigen Zulassungsantrag unterstützen könnte.

Bei Erfolg könnte dieses Programm Mesoblast in einen deutlich größeren kommerziellen Markt führen als den Bereich transplantationsbezogener Erkrankungen.

Eine sich wandelnde Landschaft für Biotech-Investoren

Der breitere Biotechnologiemarkt befindet sich weiterhin im Wandel. Große Akteure richten ihre Pipelines neu aus und suchen nach neuen Wachstumstreibern nach dem pandemiebedingten Boom.

Für Investoren, die den Sektor beobachten, stechen Unternehmen hervor, denen der Übergang von der Entwicklung zu kommerziellen Umsätzen gelingt. Mesoblasts Fortschritte mit Ryoncil deuten darauf hin, dass das Unternehmen nach vielen Jahren wissenschaftlicher Entwicklung in diese Phase eintreten könnte.

Ob die Dynamik aufrechterhalten werden kann, hängt von der weiteren Produktakzeptanz, der erfolgreichen Ausweitung auf erwachsene Indikationen und den Ergebnissen von späten klinischen Studien in größeren Krankheitsbereichen ab.

Doch während große Biotech-Unternehmen ihre Pipelines neu aufstellen, könnten kleinere Innovatoren, denen es gelingt, wissenschaftliche Durchbrüche endlich in reale Therapien umzusetzen, erneut verstärkt die Aufmerksamkeit globaler Investoren auf sich ziehen.

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Quellen:

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/biontech-focus-cancer-drugs-after-pandemic-vaccine-boom-2024-03-11

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: AU000000MSB8