von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Werner, Galenica hat 2025 den adjustierten EBIT um 11,3% auf 234,8 Mio Franken gesteigert. Was waren die entscheidenden Hebel hinter diesem Ergebnis? Marc Werner: Das Ergebnis zeigt, dass unsere strategische Ausrichtung greift. Wir sind in allen Geschäftsfeldern gewachsen und haben damit die Grundlage für die höhere Profitabilität geschaffen. Gleichzeitig haben wir die Kosteneffizienz weiter verbessert, insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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