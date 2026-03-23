Die E.ON-Aktie stand zuletzt klar im Aufwind und konnte über mehrere Wochen zulegen. Nach dieser Aufwärtsbewegung kam es nun zu einem Rücksetzer von -9%, wodurch der Kurs wieder stärker in den Fokus rückt. Aktuell stellt sich die Frage, ob es sich lediglich um eine gesunde Konsolidierung handelt oder der Trend an Dynamik verliert. Wie es für den Preis der E.ON-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur E.ON-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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