Die EVN baut erneuerbare Energien aus: Wie Wind und Sonne die Erzeugung verändern

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Der Ausbau erneuerbarer Energien gehört derzeit zu den größten Investitionsfeldern der europäischen Energiewirtschaft. In West- und Mitteleuropa investieren Energieversorger Milliardenbeträge in Windkraft, Photovoltaik und die dazugehörige Infrastruktur. Hintergrund sind politische Klimaziele, steigender Strombedarf durch Elektromobilität und Digitalisierung sowie der Wunsch nach größerer Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Allein die großen europäischen Energieunternehmen haben in den vergangenen Jahren milliardenschwere Ausbauprogramme angekündigt.

Die österreichische Verbund AG (ISIN: AT0000746409) investiert verstärkt in Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. Die deutschen Energiekonzerne RWE (ISIN: DE0007037129) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999) treiben den Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze europaweit voran. Der italienische Versorger Enel (IT0003128367) zählt mit mehreren Dutzend Gigawatt installierter Leistung sogar zu den größten Betreibern erneuerbarer Energien weltweit.

Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) positioniert sich in diesem Umfeld mit einer langfristig angelegten Ausbau- und Infrastrukturstrategie.

Österreich treibt den Ausbau von Wind und Sonne voran

Die Energiewende verändert das österreichische Stromsystem bereits heute spürbar. Laut E-Control wurden im Jahr 2025 österreichweit 115.257 vollständige Netzanschlussanträge für Photovoltaikanlagen gestellt. Gleichzeitig erhöhte sich die installierte Photovoltaikleistung um rund 1,6 GW.

Damit setzt sich ein Trend fort, der die Stromerzeugung zunehmend dezentralisiert. Während Strom früher überwiegend in wenigen großen Kraftwerken produziert wurde, speisen heute hunderttausende Photovoltaikanlagen zusätzlich Energie in die Netze ein.

Auch die Windkraft bleibt ein zentraler Pfeiler der Energiewende. Niederösterreich, der Heimmarkt der EVN, gilt seit Jahren als bedeutendstes Windkraft-Bundesland Österreichs.

Die EVN baut ihre Erzeugungskapazitäten konsequent aus

Für die EVN sind erneuerbare Energien längst mehr als eine Ergänzung zum klassischen Energiegeschäft. Sie bilden einen zentralen Bestandteil der Strategie 2030.

Aktuell verfügt das Unternehmen über Windkraftkapazitäten von 561 MW sowie Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 133 MWp. Das alles bei einer gesamten Stromerzeugungskapazität von 1.172 MW. Im ersten Halbjahr 2025/26 wurden weitere Projekte erfolgreich abgeschlossen.

Dazu zählen der Windpark Gnadendorf mit 28,8 MW sowie das Repowering-Projekt Ebenfurth, dessen Leistung auf 12,6 MW erhöht wurde. Zusätzlich wurde die Photovoltaikanlage Gaweinstal mit einem EVN-Anteil von 3,3 MWp fertiggestellt.

Parallel dazu befinden sich weitere Wind- und Solarprojekte in Umsetzung.

Ausbauziele bis 2030 zeigen die Richtung

Besonders interessant für Anleger sind die langfristigen Ziele des Unternehmens. Bis 2030 will die EVN ihre Windkraftkapazitäten auf 770 MW ausbauen. Die Photovoltaikleistung soll gleichzeitig auf 300 MWp steigen.

Damit würde das Unternehmen seine aktuelle PV-Kapazität mehr als verdoppeln und auch die Windkraftleistung deutlich erhöhen. Die Ausbauziele sind Teil eines umfassenden Investitionsprogramms. Im Rahmen der Strategie 2030 plant die EVN jährliche Investitionen von rund einer Milliarde Euro. Neben erneuerbaren Energien zählen Netzinfrastruktur, Batteriespeicher, E-Ladeinfrastruktur und Trinkwasserversorgung zu den wichtigsten Investitionsfeldern.

Mehr Leistung trotz schwieriger Wetterbedingungen

Wie wichtig zusätzliche Kapazitäten inzwischen geworden sind, zeigen die aktuellen Produktionszahlen. Das erste Halbjahr 2025/26 war in mehreren Kernmärkten der EVN von einem unterdurchschnittlichen Wind- und Wasserdargebot geprägt. Dennoch blieb die erneuerbare Stromerzeugung mit 1.209 GWh nahezu auf Vorjahresniveau. Im Vergleichszeitraum waren 1.212 GWh erzeugt worden.

Die zusätzlichen Wind- und Photovoltaikanlagen konnten die schwächeren Wetterbedingungen somit weitgehend kompensieren.

Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromerzeugung von 75,3 Prozent auf 80,5 Prozent. Vier von fünf erzeugten Kilowattstunden stammen damit inzwischen aus erneuerbaren Quellen.

Die EVN folgt einem europaweiten Trend

Die Entwicklung der EVN steht stellvertretend für einen grundlegenden Wandel in der Energiewirtschaft. Unternehmen wie Verbund, RWE, E.ON oder Enel erhöhen kontinuierlich ihre Investitionen in erneuerbare Energien, wodurch europaweit neue Erzeugungskapazitäten in erheblichem Umfang entstehen.

Die EVN konzentriert sich auf den österreichischen Markt sowie auf ihre internationalen Aktivitäten in Bulgarien und Nordmazedonien. Die strategische Stoßrichtung ist vergleichbar: Mehr erneuerbare Energien, stärkere Netze, größere Speicherkapazitäten und eine zunehmend integrierte Infrastruktur.

Was sagen die Analysten?

Auch die Erste Group zeigt sich von der weiteren Entwicklung der EVN überzeugt. So hat das Analystenhaus ihr Kursziel für die EVN-Aktien leicht von 35,50 auf 36,00 Euro angehoben und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Analyst Christoph Schultes begründet dies mit einer verbesserten Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und erwartet Ergebnisse am oberen Ende der Unternehmensprognose von 430 bis 480 Mio. Euro Jahresüberschuss. Auch die Gewinnschätzungen je Aktie für 2025/26 bis 2027/28 wurden leicht erhöht. Zudem rechnen die Analysten mit höheren Dividenden als bisher erwartet.

Fazit

Der Ausbau erneuerbarer Energien gehört zu den zentralen Trends der europäischen Energiewirtschaft. Energieversorger investieren Milliardenbeträge in Windkraft, Photovoltaik, Netze und Speicher, um die Stromversorgung auf die Anforderungen der kommenden Jahrzehnte auszurichten.

Auch die EVN verfolgt diesen Weg konsequent. Mit Ausbauzielen von 770 MW Windkraft und 300 MWp Photovoltaik bis 2030 sowie Investitionen von rund einer Milliarde Euro pro Jahr positioniert sich das Unternehmen in einem Markt, der von langfristigem Wachstum, steigender Elektrifizierung und dem Umbau der Energieinfrastruktur geprägt wird.

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Quellen:

E-Control

Netzanschlussbericht 2025

https://www.e-control.at/statistik

https://www.e-control.at/publikationen

EVN

Aktionärsbrief Halbjahr 2025/26

Strategie 2030

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations

EVN Investor Relations - Analysten

https://www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie/equity-analysten

IG Windkraft

https://www.igwindkraft.at

Photovoltaic Austria

https://pvaustria.at

Erste Group

https://aktien-portal.at/boersenews/84364/evn-erste-group-erhoeht-kursziel-von-3550-auf-3600-euro/?utm_source=chatgpt.com

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