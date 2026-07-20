Der DAX hat sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 24.830,98 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht summierte sich das Minus auf knapp ein Prozent. Und auch zum Start in die neue Woche ist zunächst kein neuer Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,1 Prozent im Plus auf 24.866 Punkte.Im Blickfeld bleibt weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Dort gingen zuletzt die Angriffe zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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