Nordmazedonien investiert in seine Energiezukunft: Welche Rolle die EVN dabei spielt

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Die Energiewende wird häufig aus europäischer Perspektive betrachtet. Doch ihr Erfolg entscheidet sich nicht nur in den großen Volkswirtschaften, sondern zunehmend auch in kleineren Ländern, die ihre Energieversorgung grundlegend modernisieren. Nordmazedonien gehört zu diesen Staaten. Das Land investiert in erneuerbare Energien, baut seine Stromnetze aus und arbeitet daran, seine Energieversorgung langfristig unabhängiger und widerstandsfähiger zu gestalten.

Unterstützt wird dieser Wandel unter anderem von der Europäischen Union sowie internationalen Finanzierungsinstitutionen wie der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Von dieser Entwicklung profitieren Unternehmen, die bereits seit vielen Jahren in der Region aktiv sind - darunter auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053).

Die Energieversorgung wird grundlegend modernisiert

Nordmazedonien verfolgt ehrgeizige Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien. Gleichzeitig soll die Energieversorgung moderner, effizienter und unabhängiger werden. Dafür entstehen neue Photovoltaik- und Windkraftanlagen, während parallel die Stromnetze ausgebaut und digitalisiert werden.

Denn mit jeder zusätzlichen Windkraft- oder Photovoltaikanlage steigen auch die Anforderungen an die Infrastruktur. Strom muss flexibel transportiert, gespeichert und verteilt werden können. Moderne Netze und Batteriespeicher werden deshalb zu einem zentralen Bestandteil der Energiewende.

Die Europäische Union unterstützt diese Entwicklung im Rahmen ihrer Erweiterungs- und Energiepolitik. Gleichzeitig begleiten Institutionen wie die EIB und die EBRD zahlreiche Infrastrukturprojekte, um die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu fördern.

Die EVN begleitet diese Entwicklung seit vielen Jahren

Während Nordmazedonien seine Energieversorgung modernisiert, ist die EVN dort längst ein etablierter Partner. Vor genau 20 Jahren erfolgte der Markteintritt in den Staat am Westbalkan.

Das Unternehmen betreibt das Stromverteilnetz, versorgt Endkunden mit elektrischer Energie und investiert kontinuierlich in den Ausbau der Infrastruktur. Damit trägt die EVN dazu bei, dass neue erneuerbare Erzeugungsanlagen sicher in das Stromsystem integriert werden können.

Im Geschäftsjahr 2024/25 wurden die Investitionen konsequent fortgesetzt. Ein wichtiger Meilenstein war die Fertigstellung der neuen Photovoltaikanlage in Kumanovo (3,8 MWp), mit der die erneuerbare Stromerzeugung weiter ausgebaut wurde.

Im April 2026 nahm die EVN ihren ersten Batteriespeicher in Probishtip in Nordmazedonien als Co-Location-Anlage direkt bei einem ihrer Photovoltaikparks in Betrieb. Solche Speicher gewinnen europaweit an Bedeutung, weil sie überschüssigen Strom aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen können. Dadurch lassen sich wetterbedingte Schwankungen erneuerbarer Energien besser ausgleichen und die Netzstabilität erhöhen. Zudem wird die Vermarktung der mittels Photovoltaik erzeugten Sonnenenergie im Rahmen des Flexibilitätsmanagements optimiert.

Moderne Energiesysteme bestehen aus mehr als Wind- und Solarparks

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien verändert sich die Rolle klassischer Energieunternehmen grundlegend. Heute reicht es nicht mehr aus, Strom lediglich zu erzeugen. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel von Erzeugung, Netzen und Speichern mit Hilfe einer intelligenten Steuerung.

Diese Entwicklung lässt sich in ganz Europa beobachten. E.ON (ISIN: DE000ENAG999) investiert Milliardenbeträge in die Digitalisierung und Modernisierung seiner Stromnetze. RWE (ISIN: DE0007037129) erweitert seine Aktivitäten im Bereich Speichertechnologien und flexible Energiesysteme. Enel (ISIN: IT0003128367) verfolgt ebenfalls einen integrierten Ansatz und verbindet Netze, erneuerbare Energien und Digitalisierung in zahlreichen europäischen Märkten.

Auch die EVN setzt auf dieses Zusammenspiel. Die Projekte in Nordmazedonien zeigen exemplarisch, dass die Energiewende nicht nur neue Kraftwerke benötigt, sondern ein leistungsfähiges Gesamtsystem.

Investitionen schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum

Die Bedeutung Südosteuropas zeigt sich auch in den Investitionen der EVN. Im Geschäftsjahr 2024/25 flossen insgesamt rund 166,2 Millionen Euro in die Region. Schwerpunkt war die Modernisierung der Stromnetze, wodurch die technischen Netzverluste reduziert werden und sich die Versorgungssicherheit verbessert.

Auch die Geschäftszahlen unterstreichen die Entwicklung. Im ersten Halbjahr 2025/26 erzielte das Segment Südosteuropa einen Umsatz von 928,6 Millionen Euro. Das EBITDA belief sich auf 103,7 Millionen Euro, das EBIT auf 54,6 Millionen Euro. Nach Angaben der EVN wurde diese Entwicklung unter anderem durch witterungsbedingt gestiegenen Netz- und Energieabsatz in Nordmazedonien unterstützt.

Die Zahlen zeigen, dass langfristige Infrastrukturinvestitionen nicht nur die Energieversorgung verbessern, sondern zugleich wirtschaftliches Wachstum unterstützen können.

Langfristige Infrastruktur gewinnt auch für Investoren an Bedeutung

Mit der Energiewende verändert sich auch der Blick des Kapitalmarkts auf Energieunternehmen. Während früher häufig die Stromproduktion im Mittelpunkt stand, rücken heute die Qualität der Infrastruktur und langfristig planbare Erträge stärker in den Fokus.

Analysten bewerten die EVN derzeit überwiegend positiv. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie zum Kauf oder Halten. Die veröffentlichten Kursziele bewegen sich aktuell zwischen 29,50 Euro und 36,00 Euro.

Besonders hervorgehoben werden die stabile Ertragsbasis des regulierten Infrastrukturgeschäfts, die solide Bilanz, die vergleichsweise moderate Bewertung im europäischen Versorgervergleich sowie die attraktive Dividendenpolitik. Die EVN hat darüber hinaus angekündigt, ihre Dividende in den kommenden Jahren schrittweise anheben zu wollen.

Analysteneinschätzungen stellen naturgemäß keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung dar. Sie verdeutlichen jedoch, dass langfristige Infrastrukturinvestitionen und regionale Diversifikation derzeit zu den wichtigen Bewertungskriterien im europäischen Energiesektor zählen.

Fazit

Nordmazedonien entwickelt sich zu einem wesentlichen Akteur in der Energiewende in Südosteuropa. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert moderne Stromnetze, Batteriespeicher und kontinuierliche Investitionen in die Energieinfrastruktur.

Die EVN begleitet diese Entwicklung bereits seit zwei Jahrzehnten. Mit Investitionen in Netze, Photovoltaik und Speichertechnologien trägt das Unternehmen dazu bei, die Energieversorgung des Landes zukunftsfähig auszubauen. Gleichzeitig stärkt die EVN ihre internationale Infrastrukturstrategie und zeigt, dass die Energiewende längst nicht mehr nur in den großen europäischen Volkswirtschaften stattfindet, sondern zunehmend auch in den Wachstumsmärkten Südosteuropas.

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EVN

ISIN: AT0000741053

WKN: 878279

www.evn.at

Quellen:

EVN

Ganzheitsbericht 2024/25

Halbjahresbericht 2025/26

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations

https://www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie/equity-analysten

Europäische Kommission

Growth Plan for the Western Balkans

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu

European Investment Bank (EIB)

Energy projects in North Macedonia

https://www.eib.org

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

North Macedonia - Energy Sector

https://www.ebrd.com

E.ON

https://www.eon.com

RWE

https://www.rwe.com

Enel

https://www.enel.com

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Enthaltene Werte: IT0003128367,AT0000741053,DE0007037129,DE000ENAG999