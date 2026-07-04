Naturwärme mit Tradition: Warum die EVN schon frühzeitig auf Biomasse gesetzt hat

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Wenn über die Energiewende gesprochen wird, stehen häufig Windkraft, Photovoltaik oder Batteriespeicher im Mittelpunkt. Dabei spielt ein anderer Bereich für die Dekarbonisierung eine ebenso wichtige Rolle: die Wärmeversorgung. Nach Angaben der Europäischen Kommission entfallen rund 50 Prozent des Endenergieverbrauchs in der Europäischen Union auf Wärme und Kälte.

Während viele europäische Länder den Ausbau klimafreundlicher Wärmelösungen derzeit beschleunigen, ist Österreich in diesem Bereich bereits seit Jahrzehnten aktiv. Biomasse und Naturwärme gehören hier seit den 1980er Jahren zu den etablierten Bestandteilen der Energieversorgung. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) setzt bereits seit den 1990er Jahren konsequent auf diese Wärmequelle und zählt heute zu den führenden Anbietern nachhaltiger Wärme in Österreich.

Naturwärme ist in Österreich längst etabliert

Europäische Energieunternehmen investieren weiterhin in die Dekarbonisierung ihrer Wärmesysteme. Unternehmen wie Fortum (ISIN: FI0009007132), E.ON (ISIN: DE000ENAG999) oder RWE (ISIN: DE0007037129) bauen Fernwärmenetze, Großwärmepumpen und erneuerbare Wärmelösungen kontinuierlich aus.

In Österreich ist die Nutzung von Biomasse jedoch bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Energieversorgung. Die Kombination aus regional verfügbaren Rohstoffen, kurzen Transportwegen und bestehenden Fernwärmenetzen hat dazu beigetragen, dass Naturwärme früh eine wichtige Rolle übernehmen konnte. Wärmepumpen gewinnen zwar insbesondere im Neubau zunehmend an Bedeutung, Biomasse bildet jedoch seit Jahrzehnten eine tragende Säule der nachhaltigen Wärmeversorgung.

Die EVN zählt zu Österreichs größten Naturwärmeversorgern

Die EVN Wärme ist heute Österreichs größter Naturwärmeversorger. Das Unternehmen betreibt mehr als 80 Biomasse-Fernwärmeanlagen sowie Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in ganz Niederösterreich und versorgt damit Gemeinden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Ergänzt wird diese Infrastruktur durch drei überregionale Fernwärmetransportleitungen, darunter die mit 32 Kilometern längste Fernwärmetransportleitung Österreichs vom Energieknoten Dürnrohr nach St. Pölten. Naturkälteanlagen vervollständigen das Angebot der EVN Wärme.

Im heurigen Winter nahm die EVN eine weitere Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in St. Pölten in Betrieb. Mit der bereits fünften Anlage dieser Art wurde der Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung weiter gestärkt.

Regionale Biomasse schafft nachhaltige Wertschöpfung

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Nutzung regional ausreichend verfügbarer Biomasse. Verarbeitet werden unter anderem Waldhackgut, Strauchschnitt und weitere nachwachsende Rohstoffe aus der Region.

Kurze Transportwege reduzieren Emissionen und stärken gleichzeitig die regionale Wertschöpfung. Darüber hinaus setzt die EVN bei Anlagen ab einer Biomasseleistung von 20 MW ausschließlich auf zertifizierte nachhaltige Biomasse gemäß der europäischen RED-II-Richtlinie.

Die Kombination aus regionaler Beschaffung, Kraft-Wärme-Kopplung und bestehender Infrastruktur zeigt, dass nachhaltige Wärmeversorgung weit mehr ist als ein kurzfristiger Trend - sie ist seit Jahren Bestandteil einer langfristigen Energie- und Infrastrukturstrategie.

Infrastrukturwerte bleiben für langfristige Investoren interessant

Versorgungsunternehmen zählen traditionell zu den defensiveren Segmenten des europäischen Aktienmarktes. Gerade in einem Umfeld volatiler Märkte rücken Unternehmen mit regulierten Geschäftsmodellen und langfristig planbaren Cashflows verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren.

Auch die EVN gehört dazu. Nach veröffentlichten Beteiligungsübersichten und Daten von Morningstar befinden sich EVN-Aktien in den Portfolios verschiedener internationaler Fonds- und Vermögensverwalter. Das Interesse institutioneller Investoren dürfte dabei vor allem auf der Kombination aus reguliertem Netzgeschäft, langfristigen Infrastrukturinvestitionen und einer vergleichsweise stabilen Dividendenpolitik beruhen.

Mit ihren Aktivitäten in den Bereichen Stromnetze, Naturwärme, erneuerbare Energien, Trinkwasser, Batteriespeicher und Elektromobilität positioniert sich die EVN als breit diversifizierter Energie- und Infrastrukturdienstleister und deckt damit mehrere langfristige Infrastrukturtrends gleichzeitig ab.

Fazit

Während viele europäische Länder den Ausbau nachhaltiger Wärmeversorgung erst beschleunigen, setzt die EVN bereits seit den 1990er Jahren konsequent auf Biomasse und Naturwärme. Mit mehr als 80 Biomasseanlagen, überregionalen Fernwärmetransportleitungen und neuen Kraft-Wärme-Kopplungsprojekten verfügt das Unternehmen über eine gewachsene Infrastruktur, die kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Die Verbindung aus regionaler Biomasse, kurzen Transportwegen und moderner Anlagentechnik zeigt, dass nachhaltige Wärmeversorgung in Österreich längst gelebte Praxis ist. Für die EVN bildet sie einen zentralen Bestandteil einer langfristigen Infrastrukturstrategie, die Strom, Wärme, Wasser, Speicher und Mobilität miteinander verbindet.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

EVN

ISIN: AT0000741053

WKN: 878279

www.evn.at



Quellen:

EVN

Ganzheitsbericht 2024/25

Strategie 2030

EVN Wärme

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations

Europäische Kommission

Heating and Cooling Strategy

REPowerEU

https://energy.ec.europa.eu

Fortum

Wärmestrategie und Fernwärme

https://www.fortum.com

E.ON

Wärme- und Infrastrukturprojekte

https://www.eon.com

RWE

Dekarbonisierung und Infrastruktur

https://www.rwe.com

Morningstar Europe

EVN AG Ownership (institutionelle Investoren)

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Enthaltene Werte: AT0000741053,FI0009007132,DE0007037129,DE000ENAG999