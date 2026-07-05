Wasser wird zum strategischen Rohstoff: Warum die EVN in die Versorgung von morgen investiert

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Lange galt Wasser in Europa als selbstverständlich verfügbar. Doch Hitzesommer, längere Trockenperioden und steigender Verbrauch verändern den Blick auf diese Ressource grundlegend. Immer häufiger rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie die Versorgung von Haushalten, Landwirtschaft und Industrie langfristig gesichert werden kann.

Die großen europäischen Infrastruktur- und Energieunternehmen investieren deshalb Milliarden in die Modernisierung kritischer Versorgungssysteme. Während Energieversorger wie RWE (ISIN: DE0007037129) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999) ihre Netzinfrastruktur, Speicherlösungen und die Elektrifizierung des Energiesystems ausbauen, investieren spezialisierte Umweltkonzerne wie Veolia (ISIN: FR0000124141) und Suez (ISIN: FR0010613XXX) in Wasseraufbereitung, intelligente Wassernetze und Versorgungssicherheit.

Vor diesem Hintergrund setzt auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) auf den Ausbau ihrer Trinkwasserinfrastruktur und investiert damit in einen Bereich, der für die Versorgungssicherheit Österreichs und Europas langfristig an Bedeutung gewinnt.

Wasserinfrastruktur wird zum Zukunftsthema

Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur gehören Wasserknappheit und Dürre inzwischen zu den größten klimabedingten Risiken Europas. Bereits heute sind rund 20 Prozent der europäischen Landfläche und etwa 30 Prozent der Bevölkerung zumindest zeitweise von Wasserstress betroffen.

Alternde Leitungsnetze, wachsende Ballungsräume und zunehmende Wetterextreme erhöhen den Investitionsbedarf zusätzlich. Infrastrukturunternehmen reagieren darauf mit dem Ausbau moderner Transportleitungen, intelligenter Steuerungssysteme und resilienter Versorgungsnetze.

Wasser entwickelt sich damit immer stärker zu einer strategischen Infrastruktur, deren Bedeutung weit über die klassische Versorgung hinausgeht.

Die EVN investiert in die Versorgungssicherheit Niederösterreichs

Die EVN ist seit vielen Jahren der führende Trinkwasserversorger Niederösterreichs und verfolgt einen langfristigen Ausbau ihrer Infrastruktur.

Österreich ist in der glücklichen Lage, ein Land mit ausreichend Wasservorräten zu sein. Allerdings entwickelt sich auch hier die überregionale Verteilung zu einer Notwendigkeit und Herausforderung. Denn manche Regionen - wie etwa Teile Niederösterreichs - leiden während langer niederschlagsarmer Perioden an Wasserknappheit. Und genau hier setzt die EVN an - leistungsfähige Transportleitungen in Kombination mit großzügig dimensionierten Hoch- bzw. Speicherbehältern sichern regionenübergreifend die Versorgungssicherheit.

Ein aktuelles Beispiel ist der Bau einer neuen überregionalen Transportleitung, die künftig das Weinviertel und das Industrieviertel miteinander verbindet. Die rund 24 Kilometer lange Leitung schafft erstmals eine hydraulische Verbindung zwischen den Wassertransportleitungen nördlich und südlich der Donau im Osten Wiens. Ergänzt wird das Projekt durch eine neue Drucksteigerungsanlage, die einen flexiblen Wassertransport in beide Richtungen ermöglicht.

Das Investitionsvolumen liegt bei rund 15 Millionen Euro, die Inbetriebnahme ist für das Geschäftsjahr 2029/30 vorgesehen.

Mit diesem Projekt stärkt die EVN nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern erhöht gleichzeitig die Resilienz der Infrastruktur gegenüber regionalen Engpässen und klimabedingten Herausforderungen.

Energie- und Wasserinfrastruktur wachsen zusammen

Die Entwicklung zeigt, dass Energie- und Infrastrukturunternehmen ihre Geschäftsmodelle immer breiter aufstellen.

Während E.ON Milliarden in Stromnetze und Digitalisierung investiert und RWE den Ausbau erneuerbarer Energien sowie von Speicherlösungen vorantreibt, konzentrieren sich Veolia und Suez auf moderne Wasserinfrastruktur und Kreislaufwirtschaft.

Die EVN verbindet beide Welten. Netzinfrastruktur, erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Elektromobilität und Trinkwasserversorgung sind zentrale Bestandteile der Strategie 2030. Insgesamt plant die EVN Investitionen von rund einer Milliarde Euro pro Jahr, wobei rund vier Fünftel dieser Mittel nach Niederösterreich fließen.

Die Trinkwasserversorgung ist dabei nicht nur ein klassischer Versorgungsauftrag, sondern ein langfristiges Infrastrukturgeschäft mit hoher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz.

Analysten sehen langfristige Infrastrukturstrategie positiv

Auch Analysten verfolgen die Entwicklung der EVN aufmerksam. Die Erste Group hat ihr Kursziel für die EVN-Aktie zuletzt von 35,50 Euro auf 36,00 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Analyst Christoph Schultes verweist dabei auf verbesserte Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2025/26 und erwartet ein Konzernergebnis am oberen Ende der von der EVN kommunizierten Bandbreite von 430 bis 480 Millionen Euro. Gleichzeitig wurden die Gewinnschätzungen je Aktie sowie die Dividendenerwartungen für die kommenden Geschäftsjahre leicht erhöht.

Auch andere Analysten sehen in der stabilen Ertragsbasis des regulierten Infrastrukturgeschäfts sowie im langfristigen Investitionsprogramm wichtige Faktoren für die Entwicklung der EVN.

Fazit

Wasser entwickelt sich zu einem strategischen Infrastrukturthema, das in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen dürfte. Klimawandel, Urbanisierung und steigende Anforderungen an die Versorgungssicherheit erhöhen den Investitionsbedarf in moderne Wassertransport- und Versorgungsnetze.

Mit Investitionen in neue Transportleitungen und einer langfristig ausgerichteten Infrastrukturstrategie positioniert sich die EVN als breit aufgestellter Energie- und Infrastrukturdienstleister. Während Unternehmen wie Veolia, Suez, RWE oder E.ON Milliarden in kritische Infrastruktur investieren, verfolgt auch die EVN einen langfristigen Ausbaukurs und stärkt damit einen Geschäftsbereich, der für Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen an Bedeutung gewinnt.

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Quellen:

EVN

Halbjahresbericht 2025/26

Strategie 2030

Trinkwasserprojekt Weinviertel-Industrieviertel (24 km Transportleitung, Investitionsvolumen ca. 15 Mio. Euro, Inbetriebnahme 2029/30)

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations

Erste Group Research

Analystenupdate EVN: Kurszielanhebung von 35,50 Euro auf 36,00 Euro

Begründung: verbesserte Ergebniserwartungen und höhere Dividendenschätzungen

Europäische Umweltagentur (EEA)

Water resources across Europe - confronting water stress

https://www.eea.europa.eu

Veolia

Investor Relations & Strategie Wasserinfrastruktur

https://www.veolia.com

Suez

Unternehmensstrategie Wasser und Kreislaufwirtschaft

https://www.suez.com

RWE

Geschäftsbericht / Investitionsstrategie

https://www.rwe.com

E.ON

Geschäftsbericht / Investitionsstrategie

https://www.eon.com

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