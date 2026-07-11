Der Energiemarkt Bulgarien: Welche Rolle das Netzgeschäft für die EVN spielt

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Wenn über die Energiezukunft gesprochen wird, stehen meist Windparks, Solaranlagen oder Batteriespeicher im Mittelpunkt. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten dagegen die Stromnetze. Dabei sind sie die Voraussetzung dafür, dass erneuerbare Energien überhaupt zuverlässig genutzt werden können. Ohne leistungsfähige Netze lässt sich zusätzlicher Strom weder sicher transportieren noch flexibel verteilen.

Genau deshalb investieren Energieunternehmen in ganz Europa Milliardenbeträge in ihre Netzinfrastruktur. Auch Bulgarien treibt den Ausbau seines Stromsystems kontinuierlich voran. Für Unternehmen wie die EVN AG (ISIN: AT0000741053) gewinnt dieser Bereich damit weiter an Bedeutung.

Bulgarien modernisiert seine Energieinfrastruktur

Bulgarien befindet sich seit mehreren Jahren in einem umfassenden Modernisierungsprozess seiner Energieversorgung. Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran, gleichzeitig wächst der Bedarf an einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur, die zusätzliche Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen aufnehmen kann.

Auch die Europäische Union unterstützt diese Entwicklung. Ziel ist es, die Energiemärkte innerhalb Europas enger miteinander zu verknüpfen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den Anteil erneuerbarer Energien kontinuierlich auszubauen.

Gerade in Südosteuropa entstehen dadurch erhebliche Investitionen in Stromnetze, Umspannwerke und digitale Netzsteuerung. Denn mit jeder neuen Photovoltaik- oder Windkraftanlage steigen auch die Anforderungen an die Verteilnetze.

Die EVN begleitet diese Entwicklung seit vielen Jahren

Die EVN zählt seit 2005 zu den etablierten Energieunternehmen in Bulgarien. Das Unternehmen betreibt im Südosten des Landes das Stromverteilnetz, erzeugt erneuerbare Energie, versorgt Endkunden mit elektrischer Energie und ist darüber hinaus auch im Bereich der Wärmeversorgung aktiv.

Im Geschäftsjahr 2024/25 setzte die EVN ihre Investitionen konsequent fort. Ein sichtbares Beispiel dafür ist die neue Photovoltaikanlage in Karnobat (2,5 MWp), mit der die erneuerbare Stromerzeugung weiter ausgebaut wurde.

Parallel dazu investiert die EVN kontinuierlich in die Modernisierung ihrer Netzinfrastruktur. Ziel ist es, zusätzliche erneuerbare Erzeugungsanlagen sicher in das bestehende Stromsystem zu integrieren und gleichzeitig die Versorgungssicherheit langfristig zu erhöhen.

Was ursprünglich als klassisches Netz- und Energiegeschäft begann, entwickelt sich damit Schritt für Schritt zu einem modernen Infrastrukturgeschäft, das Netze, erneuerbare Energien und Digitalisierung miteinander verbindet.

Moderne Stromnetze werden zum Rückgrat der Energiewende

Die Entwicklung in Bulgarien steht exemplarisch für einen europäischen Trend. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien verändert sich die Rolle der Stromnetze grundlegend. Sie dienen längst nicht mehr nur dem Transport von Strom, sondern werden zunehmend intelligent gesteuert und bilden die Grundlage für ein flexibles Energiesystem.

Auch große europäische Energieunternehmen verfolgen diesen Weg. E.ON (ISIN: DE000ENAG999) investiert Milliardenbeträge in intelligente Stromnetze und deren Digitalisierung. Enel (ISIN: IT0003128367) modernisiert seine Netzinfrastruktur in zahlreichen europäischen Ländern und verbindet diese mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen. RWE (ISIN: DE0007037129) ergänzt den Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend durch Speichertechnologien und flexible Energiesysteme.

Die EVN verfolgt einen vergleichbaren Ansatz. Netze, erneuerbare Energien, Speicher und digitale Steuerung werden dabei nicht isoliert betrachtet, sondern sind Bestandteile eines integrierten Energiesystems.

Das Netzgeschäft sorgt für langfristige Stabilität

Für Energieunternehmen zählen regulierte Netzgeschäfte zu den vergleichsweise stabilen Geschäftsbereichen. Anders als der Stromhandel unterliegen sie festen regulatorischen Rahmenbedingungen und bieten dadurch besser planbare Erträge.

Auch bei der EVN zeigt sich die Bedeutung dieses Geschäftsmodells. Im ersten Halbjahr 2025/26 entwickelte sich das Segment Südosteuropa, das im Wesentlichen die Geschäftsaktivitäten in Nordmazedonien und Bulgarien umfasst, erneut positiv. Der Umsatz stieg auf 928,6 Millionen Euro, das EBITDA erreichte 103,7 Millionen Euro, das EBIT 54,6 Millionen Euro.

Nach Angaben der EVN wurde diese Entwicklung unter anderem durch einen konjunkturell gestiegenen Netz- und Energieabsatz in Bulgarien unterstützt. Die Zahlen verdeutlichen, dass Investitionen in Netzinfrastruktur nicht nur der Versorgungssicherheit dienen, sondern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens leisten können.

Infrastrukturqualität rückt am Kapitalmarkt stärker in den Fokus

Mit der Energiewende verändert sich auch die Sichtweise vieler Investoren. Während früher häufig die Stromproduktion im Mittelpunkt stand, gewinnen heute die Qualität der Infrastruktur, regulierte Geschäftsmodelle und langfristig planbare Cashflows an Bedeutung.

Auch Analysten bewerten die EVN derzeit überwiegend positiv. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie zum Kauf oder Halten. Die veröffentlichten Kursziele bewegen sich aktuell zwischen 29,50 Euro und 36,00 Euro.

Besonders hervorgehoben werden die stabile Ertragsbasis des regulierten Infrastrukturgeschäfts, die solide Bilanz, die vergleichsweise moderate Bewertung im europäischen Versorgervergleich sowie die attraktive Dividendenpolitik. Die EVN plant darüber hinaus, ihre Dividende in den kommenden Jahren schrittweise anzuheben.

Analysteneinschätzungen stellen naturgemäß keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung dar. Sie zeigen jedoch, dass Unternehmen mit langfristig angelegten Infrastrukturinvestitionen und regulierten Geschäftsmodellen derzeit zu den interessantesten Vertretern des europäischen Versorgersektors zählen.

Fazit

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien rücken leistungsfähige Stromnetze immer stärker in den Mittelpunkt der Energiewende. Die EVN investiert in Bulgarien deshalb nunmehr seit zwei Jahrzehnten kontinuierlich in die Modernisierung ihrer Energieinfrastruktur und schafft die Voraussetzungen für eine sichere und nachhaltige Stromversorgung.

Mit Investitionen in Netze, erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit stärkt das Unternehmen seine Position in Bulgarien und baut seine internationale Infrastrukturstrategie kontinuierlich aus. Das Beispiel zeigt, dass die Energiewende nicht nur neue Erzeugungskapazitäten benötigt, sondern vor allem leistungsfähige Netze, die Strom zuverlässig dorthin bringen, wo er gebraucht wird.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

EVN

ISIN: AT0000741053

WKN: 878279

www.evn.at

Quellen:



EVN

Ganzheitsbericht 2024/25

Halbjahresbericht 2025/26

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations



Europäische Kommission

Energy Union / Electricity Market Integration

https://energy.ec.europa.eu



E.ON

https://www.eon.com



RWE

https://www.rwe.com



Enel

https://www.enel.com



EVN Investor Relations - Equity Analysten

https://www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie/equity-analysten

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Enthaltene Werte: IT0003128367,AT0000741053,DE0007037129,DE000ENAG999