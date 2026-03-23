Die Allianz-Aktie startet mit Gegenwind in die neue Woche: Eine frische Analystenstudie von Barclays dämpft die Erwartungen an den Versicherungsriesen. Während das Umfeld zunehmend anspruchsvoller wird, bleibt die Einschätzung klar vorsichtig - und steht im Kontrast zum insgesamt robusten Analystenkonsens.Zum Wochenstart sorgt eine neue Analysteneinschätzung für leichten Gegenwind bei der Allianz-Aktie. Die britische Investmentbank Barclays hat ihre skeptische Haltung bestätigt.Analystin Claudia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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