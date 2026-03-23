Köln (ots) -Ganz großes Kanu auf RTL+: Der erfolgreichste deutsche Streamingdienst und Michael Bully Herbig legen den Zuschauern zu Ostern ein ganz besonderes Geschenk ins Nest. Denn Ostersonntag, der 5. April wird zum Streaming-Feiertag für alle mit dem exklusiven Start von "Das Kanu des Manitu" auf RTL+. Über sechs Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum haben das Comeback der Blutsbrüder Abahachi und Ranger im Kino gefeiert, jetzt holt RTL+ den Comedy-Blockbuster, über den die ganze DACH-Region gesprochen hat, in die heimischen Wohnzimmer. Zur "High Noon", um 12 Uhr mittags, wird aus "Frohe Ostern" ganz selbstverständlich "Frohe Western" - und das Kanu legt genau dort an, wo aus einem Film ein einmaliger, gemeinsamer Ostermoment mit der ganzen Familie und den Liebsten wird: auf RTL+.Michael Bully Herbig knüpft als Regisseur und Hauptdarsteller direkt an den Kult von "Der Schuh des Manitu" an - größer, moderner und mit gewohnt treffsicherem Humor. Gedreht in spektakulären Westernkulissen von Almeria bis New Mexico und hochkarätig besetzt mit Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Sky du Mont, der sich mit diesem Film von der großen Leinwand verabschiedet, verbindet die Fortsetzung Nostalgie, Tempo und echtes Blockbuster-Feeling. Im Mittelpunkt stehen erneut Abahachi und Ranger, die ins Visier einer gefährlichen Bande geraten, die es auf das sagenumwobene Kanu des Manitu abgesehen hat. Das Ergebnis: eine rasant erzählte Abenteuerkomödie voller Wortwitz, Slapstick und jener Leichtigkeit, die das Publikum seit über 20 Jahren an Michael-Bully-Herbig-Produktionen liebt.Michael Bully Herbig: "Damit erreicht meine Karriere als Osterhase seinen absoluten Höhepunkt. Endlich kann ich den Leuten auch mal was Vernünftiges ins Nest legen!""Das Kanu des Manitu" ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Finja Junker | Leiterin Kommunikation VOX / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74406 | finja.junker@rtl.deErnst Rudolf | Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung / Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deAnna Thoma | Senior Content Managerin Bild | T: +49 221-456-74279 | Anna.Thoma@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6241053