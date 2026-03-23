SALZGITTER ist seit heute im MDAX notiert. Kürzlich gab es Zahlen und die Reaktionen der Anleger heute sind fast unverständlich, zumal die Aktionäre eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten sollen: Der Konzern konnte seine Verluste im abgelaufenen Jahr 2025 reduzieren. Unter dem Strich standen minus 69,8 Mio. Euro zu Buche, während sich der Fehlbetrag im Jahr zuvor noch auf 347,9 Mio. Euro belief. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen. Dennoch sackt die Aktie heute deutlich ab - um bis zu 9 % ging es auf Tradegate bereits herunter.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe