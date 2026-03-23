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Nynomic AG: Vorläufige Zahlen 2025 im Rahmen der angepassten Prognose / Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung / Rückkehr zu Wachstum ab 2026 erwartet



23.03.2026 / 10:03 CET/CEST

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Nynomic AG: Vorläufige Zahlen 2025 im Rahmen der angepassten Prognose / Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung / Rückkehr zu Wachstum ab 2026 erwartet

Wedel (Holst.), 23.03.2026 Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 ermittelt. In einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld, geprägt von geopolitischen Risiken und Handelskonflikten, erreichte die Nynomic Gruppe die zuletzt konkretisierte Jahresprognose. Der Umsatz lag konzernweit bei ca. Mio. EUR 92,6 (2024: Mio. EUR 102,4; -10%). Das EBIT in Höhe von ca. Mio. EUR 2,0 (2024: Mio. EUR 7,4; -73%) und die entsprechende EBIT-Marge von rund 2% (2024: 7%) waren maßgeblich durch Restrukturierungsaufwendungen sowie fehlende Skalierungseffekte durch vorübergehende Umsatzrückgänge belastet. Im zweiten Halbjahr 2025 verbesserte sich die operative Entwicklung sukzessive. Insbesondere im wie erwartet starken vierten Quartal zeigten sich mit einem EBIT von ca. Mio. EUR 3,5 bei einem Umsatz von ca. Mio. EUR 27,7 bereits erste positive Effekte des eingeleiteten Effizienzprogramms NyFit2025. Der Auftragsbestand lag zum 31. Dezember 2025 bei rund Mio. EUR 45,0 (31.12.2024: Mio. EUR 47,5; -5%). Im ersten Halbjahr 2025 verlief die operative Entwicklung verhaltener als ursprünglich erwartet. Vor diesem Hintergrund setzte Nynomic im Jahresverlauf 2025 umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen um, in deren Rahmen die Konzernstruktur an die veränderten Markt- und Nachfragebedingungen angepasst und die Kostenbasis innerhalb des Konzerns deutlich gesenkt wurde. Infolge dieser Maßnahmen wurde die operative Effizienz innerhalb der Nynomic Gruppe nachhaltig erhöht und zugleich die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit weiter gestärkt. Auf Basis der aktuell verfügbaren Indikatoren erwarten die Vorstände der Nynomic Gruppe, Maik Müller und Fabian Peters, für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz in einem Korridor von Mio. EUR 100,0 bis Mio. EUR 105,0 sowie eine EBIT-Marge zwischen 6-8%. Der Vorstand erwartet auch künftig eine volatile unterjährige Umsatzentwicklung, wobei die Entwicklung des Auftragsbestandes im ersten Quartal bereits eine gute und stabile Visibilität auf das Geschäftsjahr 2026 gibt. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds sieht sich die Nynomic Gruppe aufgrund ihrer globalen Aufstellung sowie ihres innovativen Produkt- und Lösungsportfolios sehr gut aufgestellt, um von einer wieder sichtbar anziehenden Investitionsbereitschaft in den Kernmärkten zu profitieren. Zudem werden im Geschäftsjahr 2026 die positiven Ergebniseffekte des Effizienzprogramms NyFit2025 in vollem Umfang wirksam, wodurch nach den schwierigen Jahren 2024 und 2025 nun weitere Voraussetzungen für eine Rückkehr auf den profitablen Wachstumspfad geschaffen sind. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 der Nynomic AG wird voraussichtlich im Mai 2026 veröffentlicht. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com

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D - 20354 Hamburg

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