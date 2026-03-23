Die Aktie von Kinross Gold bewegt sich derzeit wieder in etwa auf dem Niveau vom vergangenen November. Während der Goldpreis in diesem Zeitraum eine ähnliche Entwicklung zeigte, spricht die Kombination aus stabilen Fundamentaldaten, steigenden Cashflows und einer vergleichsweise niedrigen Bewertung weiterhin für erhebliches Kurspotenzial. Starke operative Entwicklung bei Kinross Der Goldproduzent legte ein solides viertes Quartal sowie ein insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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