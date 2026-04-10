Gold war in den vergangenen Wochen ziemlich volatil. Zugleich haben geopolitische Verwerfungen einen starken Einfluss auf die Branche. Goldproduzenten setzen heute zunehmend auf politisch stabile Regionen, in denen bestehende Infrastruktur Kostenvorteile bietet. Wie das Fraser Institut in seinem aktuellen Ranking bestätigt, ist der US-Bundesstaat Nevada für institutionelle Anleger und Minenbetreiber eine der besten Adressen. Während Branchenführer wie Nevada Gold Mines durch Optimierungen an ihren Großminen Standards setzen und Konzerne wie Kinross Gold aktiv nach neuen Ressourcen im Walker-Lane-Trend suchen, um ihre schwindenden Reserven zu ersetzen, bieten Junior-Explorer eine besondere Gelegenheit. Das aufstrebende Unternehmen Lahontan Gold betreibt das Santa-Fe-Projekt, eine ehemals produzierende Mine, die zuletzt mit guten Bohrergebnissen für Aufsehen gesorgt hat. Durch die Kombination aus bereits vorhandenen Genehmigungen und der Lage in einer der weltweit produktivsten Goldregionen erfüllt das Unternehmen mit seinem Flaggschiff-Projekt genau die Anforderungen der großen Produzenten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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