Der Goldpreis konsolidiert nach seiner historischen Rally, doch immer mehr Experten sehen darin lediglich eine Verschnaufpause vor dem nächsten Anstieg. Zentralbanken weltweit kaufen so viel Gold wie seit Jahren nicht mehr, geopolitische Spannungen nehmen zu und das Vertrauen in den US-Dollar bröckelt langsam. Goldman Sachs hält bis Ende 2026 einen Goldpreis von 5.400 USD je Unze für möglich. Besonders profitieren könnten davon Entwickler, wie Lahontan Gold, mit hohem Hebel auf steigende Edelmetallpreise. Das Unternehmen treibt die Wiederbelebung seiner historischen Santa-Fe-Mine in Nevada mit Hochdruck voran und hat zuletzt eine ganze Reihe operativer Fortschritte erzielt, die das Potenzial für eine deutliche Neubewertung schaffen könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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