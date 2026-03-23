Die SAF-Holland-Aktie konnte das Hoch von Ende Februar mit rund 20 € nicht halten. Am Montag verliert sie -1,7% und steht bei 16,20 €. Insgesamt liegt der Kurs wieder auf dem Niveau von Januar 2025. Lohnt sich hier ein Einstieg? Rückgänge erlitten Die schwache Nachfrage machte sich bereits in den einzelnen Quartalszahlen bemerkbar. Somit waren die Geschäftszahlen vom 19. März keine Überraschung. Wie erwartet reduzierten sich Umsatz und Ertrag gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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