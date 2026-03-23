© Foto: Jens Kalaene - dpaWas Amazon seit Jahren umsetzt, macht jetzt auch Zalando: KI-Roboter übernehmen mehr Aufgaben. Welche Folgen das intern haben könnte, ist offen.Zalando installiert rund fünfzig KI-gesteuerte Roboter in seinen europäischen Logistikzentren, wie Acquiremedia berichtet. Der Roboter, der im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt wurde, erreichte durchschnittlich zehntausend Kommissionierungen pro Tag. Diese Zahl könnte im vollständigen Einsatz auf einhunderttausend pro Tag steigen. Unklar ist, wie viel Arbeit die rund fünfzig Roboter von Menschen übernehmen werden. Zudem äußerte sich Zalando auch nicht dazu, wie sich die Rolle der Mitarbeiter vor Ort in diesem neuen System verändern wird. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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