© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIKlassische Welt-ETFs wirken breit gestreut. Doch oft dominieren USA und Big Tech. Ein neuer BIP-Welt-ETF dreht die Gewichtung radikal um: Länder werden nach Wirtschaftsleistung statt Börsenwert gewichtet. Viele Anleger glauben, mit einem breit gestreuten ETF wie dem MSCI World hätten sie den gesamten weltweiten Aktienmarkt im Depot. Ein Blick in das Basisinformationsblatt kann jedoch ernüchternd sein. In klassischen globalen Indizes dominieren die USA und einige wenige große Technologiekonzerne. So kann sich schnell ein verstecktes Klumpenrisiko ergeben. Selbst deutlich breiter gestreute ETFs wie der iShares MSCI ACWI weisen mit rund 63 Prozent eine hohe US-Lastigkeit auf. Genau hier setzt …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US67066G1040,GB00BJDQQQ59,IE000JTPK610,IE000KCKFHE8Den vollständigen Artikel lesen
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