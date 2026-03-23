© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESSBayer baut sein Augenmedikament Eylea 8 mg weiter aus und landet nun auch in Japan einen wichtigen Erfolg. Was macht die Aktie?Bayer gab am Montag bekannt, dass es die Marktzulassung in Japan für die 8-Milligramm-Formulierung von Eylea zur Behandlung von durch Makulaödem verursachten Sehstörungen erhalten hat, wie MT Newswires berichtet. Die Zulassung wurde vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales erteilt. Dabei wird sich auf Daten aus der Phase-3-Studie Quasar gestützt, die zeigten, dass Patienten, die mit Eylea 8 mg behandelt wurden, ihre Sehschärfe beibehielten und im Durchschnitt drei Injektionen weniger benötigten als diejenigen, die Eylea 2 mg erhielten. Eylea 8 …Den vollständigen Artikel lesen
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