Bechtle hat detaillierte Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit der vorläufigen Bekanntgabe stehen und die gesetzten Ziele erreicht haben. Die Geschäftsvolumina des Gesamtjahres stiegen um 8,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 8,6 Mrd. EUR, nach einem beschleunigten Wachstum von 17 % im vierten Quartal. Die Umsätze hingegen wuchsen langsamer um 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr auf 6,4 Mrd. EUR, was auf einen höheren Anteil am Softwaregeschäft und die damit verbundenen IFRS 15-Auswirkungen zurückzuführen ist. Dennoch erhielt die Rentabilität im vierten Quartal einen signifikanten Schub, wobei das EBT um 20,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 121,6 Mio. EUR anstieg. Folglich erreichte das EBT des Unternehmens im Geschäftsjahr 324,2 Mio. EUR, mit einer Marge von 5,1 % (-40 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr). Angesichts der erhöhten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten sowie des anhaltenden Mangels an Speicherkomponenten gab das Management eine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab und erwartet ein Wachstum des Geschäftsvolumens um 5 % bis 10 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Umsätze und das EBT voraussichtlich moderat um ca. 0 % bis 5 % im Vergleich zum Vorjahr wachsen werden. Das Nachfrageumfeld auf kurze Sicht bleibt volatil, und die Beschaffungsausgaben von öffentlichen Einrichtungen und KMUs sind stark zurückhaltend. Dennoch bleiben die langfristigen strukturellen Treiber, einschließlich Cloud-Migration, Cybersicherheit, Windows 10-Ablösung und Investitionen in KI, intakt. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem leicht gesenkten Kursziel von 41,00 EUR (alt: 44,00 EUR), da wir den jüngsten Preisrückgang als übertrieben ansehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag





© 2026 mwb research