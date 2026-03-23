Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass Elmos strategische Optionen evaluiert, einschließlich eines potenziellen Verkaufs, was wahrscheinlich durch die Eigentümerschaft des Gründers (~22%) und langfristige Nachfolgeplanungen beeinflusst wird. Elmos stellt ein attraktives Übernahmeziel dar, insbesondere aufgrund seines fabless Modells und seiner führenden Nischenpositionen im Bereich der automobilen Analog- und Mixed-Signal-Technologie. Die Sichtbarkeit einer potenziellen Transaktion bleibt jedoch begrenzt. Gleichzeitig hebt die jüngste Branchenkonsolidierung (z.B. die Übernahme von ams OSRAM's asset durch Infineon) die anhaltende Nachfrage nach solchen Vermögenswerten hervor, was uns zu der Einschätzung führt, dass Infineon der glaubwürdigste Käufer ist. Allerdings deuten regulatorische Einschränkungen und ein begrenztes Käuferuniversum auf ein Ausführungsrisiko hin, das das Upside-Potenzial einschränkt. In dieser frühen Phase betrachten wir eine Transaktion als ein Ereignis mit niedriger bis mittlerer Wahrscheinlichkeit, wobei derzeit eine begrenzte Übernahmeprämie im Aktienkurs reflektiert ist. Wir bestätigen die HOLD-Empfehlung und das Kursziel von 135,00 EUR (~20x 2026E KGV), da das Risiko-Rendite-Profil weiterhin ausgewogen bleibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
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